Giovedì 26 Agosto 2021, 05:01

L'ALTRO FRONTE

Oggi il Comune di Passignnao sul Trasimeno confida di presentare la somma dei danni alla Regione per essere inserito tra le località maggiormente colpite dal maltempo e sperare in un risarcimento dello Stato, dopo aver passato tutta la giornata di ieri a contabilizzare quello che la tempesta di lunedì scorso ha provocato a abitazioni, immobili pubblici e alberi del lungolago. «Stiamo tornando lentamente alla normalità - dice il sindaco Sandro Pasquali - Abbiamo registrato notevoli danni negli immobili pubblici come l'Auditorium e le casette di legno a uso delle associazioni locali, strutture, queste, che hanno subito i danni maggiori insieme con il tendone a uso officina di Busitalia che è stato totalmente scoperchiato e svuotato come se fosse passato un uragano fortissimo. Intanto, anche i privati hanno cominciato a mettere mano alle strutture private con la posa di tegole e la sistemazione dei tetti. Insomma, non pensavamo a tanto: infatti, nessuno ricorda una cosa del genere. Sì, il maltempo negli anni ha fatto qualche danno, ma mai come in questo caso». A essere risparmiato dal maltempo improvviso, fortunatamente, sono state le imbarcazioni nei moli, tutte, a parte qualche canoa che è stata ribaltata, non avrebbero, secondo Pasquali, subito danni. Così nel piccolo molo galleggiante di fronte ai giardini del Pidocchietto che ha resistito alla bufera improvvisa così tutti gli ormeggi.

S.Can.