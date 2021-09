Martedì 28 Settembre 2021, 05:03

SANITÀ

TODI «Visita programmata in tutte le strutture ospedaliere, utile per migliorare il sistema sanitario regionale», questa la frase, pronunciata ieri mattina dalla presidente della Regione Donatella Tesei all'uscita dell'ospedale comprensoriale di Pantalla. Nulla per le speranze di chi riteneva la visita finalizzata ad un esame in loco per una pronta ripresa di tutte le attività cliniche. Dopo più di un'ora di sopralluogo ai reparti, la presidente accompagnata dall'assessore Luca Coletto ha aggiunto che tutto è demandato al piano sanitario regionale: «del quale l'ospedale di Pantalla resta un punto fermo, ma che ci sarà ancora da aspettare almeno fino al 31 dicembre».

Presenti anche il direttore regionale alla salute e welfare Massimo Braganti, il commissario straordinario Covid della Regione Massimo D'Angelo, il direttore generale dell'Usl Umbria 1 Gilberto Gentili ed il direttore del presidio ospedaliero Teresa Tedesco, con alcuni sindaci della Media Valle del Tevere. Massimo D'Angelo e l'assessore Coletto hanno ricordato l'elenco degli ultimi servizi riaperti come recentemente la riabilitazione con 6 posti letto, mentre nei mesi scorsi, era stata ripristinata tutta l'attività chirurgica multidisciplinare programmata in regime di day surgery.

Inoltre, riattivati 25 posti letto in medicina, 12 in chirurgia e dallo scorso 7 giugno è stato riaperto anche il pronto soccorso h24 per tutte le emergenze ed urgenze. Ad oggi è stato stimato che saranno almeno 12mila le persone che entro l'anno vi accederanno, prima del Covid gli accessi annui erano di circa 17-18mila.

Coletto ha chiuso sostenendo che le carenze di cui viene accusata la Regione sono invece opera del Governo e che gli attacchi portati sono dovuti a posizioni politiche non alla realtà delle cose. Insoddisfatti i rappresentanti dei comitati cittadini di difesa dell'ospedale che hanno ricordato: «Ci vengono a dire che tutto va bene e che i servizi stanno riprendendo alla grande, mentre ci sono attività che non funzionano più, come l'ostetricia, la chirurgia fa solo week surgery, dal martedì al venerdì e i pazienti che hanno problemi chirurgici vengono distribuiti nei vari nosocomi dell'Umbria. Il pronto soccorso è ormai un punto di primo soccorso che smista. La riabilitazione ha riaperto solo per 6 posti letto per pazienti che vengono da altri ospedali perché l'ortopedia a Pantalla non opera più. La procreazione assistita viene fatta da una equipe che viene da Perugia che si porta dietro tutto e tutti e usa due sale operatorie e poi se ne va».

Luigi Foglietti

