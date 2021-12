Martedì 28 Dicembre 2021, 05:01

SICUREZZA

Controlli a tappeto dovevano essere e controlli a tappeto sono stati. Perché con il Covid cheè tornato a correre in fatto di contagi e persone in ospedale, anche se su quest'ultimo versante i numeri sono notevolmente più bassi rispetto a un anno fa di questi tempi, l'azione di controllo lungo le strade e nei locali pubblici da parte delle forze dell'ordine si è fatta necessariamente più intensa.

I servizi di verifica del rispetto della normativa anti-Covid. sotto il coordinamento della prefettura, hanno così portato le forze dell'ordine a un numero record di controlli in una sola giornata: sono stati infatti oltre milleduecento i controlli tra persone e locali pubblici. A fronte di un numero così esteso la notizia molto importante è che si sono registrate soltanto due sanzionin. Due super multe che hanno infatti riguardato da una parte una persona che non utilizzava la mascherina in modo corretto (va sottolineato come in questa fase esista l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto) mentre dall'altra un'attività commerciale il cui titolare si è visto staccare una multa salata nel corso dei controlli dal momento che sono state ravvisate delle criticità nel rispetto della normativa anti Covid proprio all'interno del locale.