MARSCIANO Il sindaco Francesca Mele, attenta alla sicurezza del territorio chiede un maggior controllo da parte delle forze dell'ordine, quindi rivolge un pressante appello perché venga aumentato l'organico dei carabinieri nella stazione di città anche nell'ottica della prossima chiusura di quella di Spina. «Ritengo determinante ed indilazionabile l'aumento del numero di carabinieri nel nostro comune per garantire una maggiore sicurezza afferma Francesca Mele - serve un pronto impegno concreto delle istituzioni per superare una situazione che già da troppi anni penalizza il nostro territorio».

E aggiunge: «Nell'attesa, che speriamo breve, daremo il via al potenziamento della vigilanza impegnando la polizia locale e attiveremo una convenzione con l'Associazione nazionale carabinieri». Tre i punti cardine su cui si basa l'impegno: la realizzazione della nuova caserma, l'implementazione di soluzioni di controllo e vigilanza, a partire, appunto, dall'impiego della polizia locale e dall'attivazione di sistemi per la videosorveglianza. Ma basilare è ritenuto il potenziamento dell'organico delle forze dell'ordine. «Intervenire su quest'ultimo aspetto precisa il sindaco - vuol dire innanzitutto dare maggiore forza ai già efficienti carabinieri, i quali, guidati dal luogotenente Franco Riganelli, stanno svolgendo un lavoro prezioso come dimostra anche l'ultima brillante operazione condotta nei giorni scorsi sul territorio con cui è stata sventata una truffa a danno di alcune imprese». «Le ampie e ripetute sollecitazioni che abbiamo indirizzato alle istituzioni competenti non hanno fin qui avuto un riscontro nel senso auspicato lamenta Mele neanche recentemente quando, dopo l'accoltellamento che ha coinvolto due giovani stranieri, è stata fatta richiesta al Prefetto per l'invio di militari a supporto dell'azione di carabinieri e polizia locale».

«Inoltre anche le tante famiglie e le aziende, cui va la nostra solidarietà, e che ancora in queste ultime settimane hanno subito furti e violazioni della proprietà privata aggiunge Mele - sono il segno che gli episodi criminosi sul nostro territorio hanno una frequenza preoccupante che purtroppo fin qui non è bastata per riconoscerci quel potenziamento del numero di carabinieri in servizio che sarebbe determinante per garantire maggiore sicurezza e che invece, da anni, è sistematicamente inferiore anche rispetto all'organico che, almeno sulla carta, è assegnato a questo territorio.

Luigi Foglietti

