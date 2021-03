LA STORIA

Una serie di infrazioni, di irregolarità che rischiano di costargli molto caro. Perché già andare in giro senza motivi di lavoro o necessità in piena rossa non è consentito, figurarsi se da Perugia si va a Gubbio. E figurarsi ancora se lo si fa in compagnia di due coltelli. Per tutta questa serie di motivi rischia grosso un giovane perugino.

Nell'ambito dei controlli volti alla verifica del rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19, effettuati nell'ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno controllato 40 veicoli e 79 persone, elevando 6 sanzioni amministrative a soggetti che si sono recati nel territorio eugubino senza giustificato motivo.

In particolare, nella serata di sabato, i militari dell'Aliquota Radiomobile hanno controllato un veicolo fermo in una piazzola di sosta sulla SS298, con a bordo un ragazzo 28enne residente a Perugia. Questi ha da subito destato sospetto agli operanti che, oltre a sanzionarlo per la violazione delle norme anti covid, l'hanno sottoposto a perquisizione, rinvenendo nel vano porta oggetti dell'auto due coltelli a serramanico con lama di 9 e 10 centimetri.

