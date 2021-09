Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

A commentare il bilancio di Todi festival, il direttore artistico Eugenio Guarducci e generale Daniela De Paolis, con il sindaco Antonino Ruggiano e l'assessore Claudio Ranchicchio, il presidente della Fondazione Progetti Beverly Pepper, Michele Ciribifera e il direttore di Teatro di Sacco, Roberto Biselli. Ottimo il bilancio della XXXV edizione, sesta della direzione Guarducci, prima che ha ottenuto il riconoscimento concreto del Fondo unico dello spettacolo. «Il Festival si è articolato in 9 giornate, in più di 20 luoghi della città, con oltre 120 artisti coinvolti ha ricordato Daniela De Paolis, ben 18 le proposte in esclusiva tra debutti o anteprime, nazionali e regionali, di cui 2 coproduzioni: L'inizio del buio e La Vespa, 5 gli spettacoli sold out, mentre i 6 spettacoli della rassegna Todi Off, insieme a quello messo in scena a Palazzo Francisci, hanno registrato il tutto esaurito ancora prima dell'inizio del Festival. Naturalmente sold out anche per la chiusura con Loredana Bertè».

Eugenio Guarducci, è soddisfatto del doppio successo sia di pubblico, che ha gremito i teatri, che di critica positiva?

«Credo che al gradimento del pubblico vada aggiunto anche quello che abbiamo percepito da parte dei cittadini di Todi che hanno accolto con favore questa edizione che si è integrata con una fase di rilancio del centro storico».

Ora con il contributo del ministero ci si avvia a periodi di maggior tranquillità economica, quindi si va verso una ricerca di ulteriore maggiore qualità?

«Non sappiamo ancora quale sarà l'entità del contributo Fus, ma essere stati selezionati per riceverlo è già un riconoscimento molto importante che potrà senz'altro incoraggiare una crescita qualitativa del Todi Festival».

I due inserimenti nel cartellone della danza e della musica etnica potrebbero influenzare per un futuro meno targato solo teatro?

«Fin dalla nostra prima edizione, quella del trentennale, abbiamo fatto incursioni di questo tipo che non sono però una novità rispetto all'impronta originaria plasmata dal fondatore Silvano Spada».

Eurochocolate, il primo figlio, Todi Festival il secondo. E' più attaccato alla primogenitura, malgrado le annuali polemiche sull'invasione nella Città di Perugia, o alla benevola accoglienza tuderte?

«I due bimbi di Eurochocolate li considero miei figli naturali mentre il Todi Festival è un figlio adottivo che gode comunque dello stesso affetto e protezione dei primi due. Sono però pronto a regalare a tutti loro un nuovo fratellino... e perché no anche una sorellina. Il Todi Festival lo considero come una piacevole parentesi prima della inevitabile impennata di lavoro che giunge al suo culmine nella seconda metà di Ottobre».

Se dovesse scegliere tra le due manifestazioni quale manterrebbe?

«Non si può rispondere a questa domanda se non cercando di dribblarla: il Todi Festival non mi appartiene dal punto di vista formale in quanto la proprietà del brand è di Silvano Spada e la scelta della Direzione Artistica ed Organizzativa appartiene sempre alla Giunta Comunale di Todi. Cosa bene diversa è Eurochocolate dietro la quale c'è anche una storia di impresa non trascurabile».

Tornando al Todi Festival, come si prospetta l'edizione 2022?

«Stiamo già lavorandoci sopra da qualche mese con diversi progetti e questo grazie alla decisione del Sindaco Ruggiano di affidarci la gestione triennale. Uno in particolare riguarderà la celebrazione dei 60 anni di carriera di un'artista molto popolare che cadranno proprio in occasione del Todi Festival. Lei sarà protagonista sul palco del Teatro Comunale con un debutto che sono sicuro sarà molto atteso. Ma posso rivelare che guarderemo con attenzione al mondo del cinema».

Luigi Foglietti