Lunedì 27 Dicembre 2021, 05:01

TRADIZIONI

CITTÀ DI CASTELLO Un presepe rosa dedicato alle donne, alle casalinghe in particolare, ed a Santa Marta, loro protettrice. Un presepe agricolo con la mietitrebbia ed altri attrezzi del contadino per rinverdire la tradizione della battitura. Inedite rappresentazioni della Natività ai piedi degli altari delle chiese di Astucci e Piosina. «Agli Astucci hanno fatto il Presepe di casa Santa Marta, prende spunto dalla festa delle casalinghe che si svolge a fine luglio», fa sapere don Giorgio Mariotti, inarrestabile parroco hi-tech, ideatore della benedizione dei pc e dei telefonini. Un quadro davvero singolare con statuine femminili e sullo sfondo la casa di Santa Marta con tanto di targa. «E' un presepe che valorizza l'amicizia, un grazie in particolare a Giovanna e Maria che si sono impegnate in questa iniziativa con il video realizzato da Daniele». Da Astucci a Piosina con un altro presepe non certo convenzionale per cui il diacono Federico Bosi ha trovato ispirazione nella festa paesana di luglio, di grande valore rievocativo, organizzata da decenni dalla locale Pro Loco. «E' un po' diverso dalle altre rappresentazioni, non ci sono laghi trasparenti, montagne innevate, case con il fuoco scoppiettante e gli animali intorno che tutto sembra bello, vengono messi in evidenza il sudore del lavoro, la fatica, la precarietà del raccolto, l'essenziale del nostro mangiare, cioè il pane», spiega il sacerdote.

W. Rond.

