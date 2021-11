Domenica 21 Novembre 2021, 05:01

GLI EVENTI

CITTÀ DI CASTELLO Sole e tanta gente in centro per le Fiere di San Florido che nel solco della tradizione chiudono stasera. Oltre 200 gli ambulanti spalmati in via XI Settembre, piazza Sanzio, via Angeloni, largo Gildoni, piazza Matteotti, corso Cavour, piazza Gabriotti, via Sauro, largo Santa Veronica, via della Barca, viale Europa. «Abbiamo fatto di tutto per tenere saldo il legame tra la storia e la cultura di Città di Castello perché era importante dare un segnale di fiducia e di sostegno a un tessuto commerciale in difficoltà, ma anche difendere quella normalità delle tradizioni e delle abitudini proprie dell'identità tifernate che ci possiamo ancora permettere se tutti ci prendiamo la responsabilità di rispettare le precauzioni necessarie al contenimento della pandemia», sostengono all'unisono il sindaco Luca Secondi, gli assessori Letizia Guerri e Rodolfo Braccalenti, richiamando l'obbligatorietà del Green pass e della mascherina all'interno del percorso fiere. «Abbiamo potuto toccare con mano quanto i tifernati siano attenti nel rispettare le norme e non possiamo non incoraggiarli a continuare così perché è con il senso civico che ognuno può dare un contributo alla salvaguardia della salute pubblica», annotano al termine del giro compiuto tra le bancarelle insieme al sottosegretario Anna Ascani ed al vice presidente dell'assemblea legislativa dell'Umbria Michele Bettarelli. «Oggi è un'altra bella giornata per la concomitanza delle fiere con un'edizione di Retrò particolarmente partecipata dagli espositori (valgono le disposizioni anti Covid 19 - ndr) e con l'apertura dei negozi del centro storico». Nonostante la rinuncia a Viale Vittorio Veneto per esigenze legate alla viabilità, sono 118 gli espositori prenotati per il mercato dell'antiquariato, dell'oggettistica antica, della rigatteria, dell'hobbistica, del collezionismo che verranno sistemati tra piazza Garibaldi e via Gramsci. Per consentire lo svolgimento di entrambe le manifestazioni sono in vigore due ordinanze del comandante della Polizia Municipale Joselito Orlando che rivoluzionano il traffico fino al ripristino dei luoghi. Walter Rondoni