12 Marzo 2021

RELIGIONE

CITTÀ DELLA PIEVE I vescovi umbri pregano tutti insieme in tempo di pandemia. Il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti sarà nella concattedrale dei Ss. Gervasio e Protasio per la celebrazione eucaristica nella giornata delle 24 ore per il Signore. La celebrazione presieduta dal cardinale - che verrà trasmessa in diretta sulla pagina facebook Amici dell'Oratorio di Città della Pieve - sarà preceduta dalla messa (ore 8) nella chiesa del monastero delle Clarisse di Santa Lucia, dove si terrà anche l'adorazione eucaristica. La giornata pievese delle 24 ore per il Signore proseguirà nel pomeriggio, con le confessioni nella concattedrale (ore 16) e l'adorazione eucaristica, e si concluderà con la santa messa vespertina (ore 18). Ad annunciare programma e finalità della giornata di domenica prossima è. «Da alcuni anni il Santo Padre Francesco dice il parroco e arciprete della concattedrale don Simone Sorbaioli indice in seno alla Quaresima le 24 ore per il Signore con i vescovi umbri che hanno associato a questa giornata la preghiera per le persone che stanno soffrendo per la pandemia». Durante la celebrazione verrà benedetta l'acqua da consegnare alle famiglie per la benedizione pasquale.

S.Can.