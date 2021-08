Sabato 28 Agosto 2021, 05:01

LA FESTA

VALFABBRICA Una frazione, tanta vitalità e il culto delle buone tradizioni che si festeggiano al meglio quando si tagliano dei traguardi importanti. A Casacastalda, oltre 700 abitanti nel territorio comunale di Valfabbrica, ci tengono parecchio alla sagra dello spaghetto e dei prodotti tipici locali che aperta nel 1971 ha raggiunto cinquant'anni di attività con gli sforzi di fare qualcosa anche in questi due anni terribili condizionati pesantemente dal Covid.

Passione, sacrificio e impegno sono le parole d'ordine che la Pro loco di Casacastalda ha rilanciato con forza in occasione della spaghettata sociale che il 21 agosto scorso ha festeggiare l'edizione numero 50+1 della popolare sagra.

«Non ci siamo arresi - spiega il presidente Maurizio Rossi - rafforzando l'impegno di fronte alle difficoltà, pensando a un evento semplice e speciale per mettere in risalto Casacastalda e la storia della sagra con una targa di ringraziamento per tutti i presidenti della Pro loco che si sono succeduti dalla costituzione nel 1965».

TUTTI I NOMI

Il riconoscimento ha sottolineato l'impegno alla presidenza di Aldo Anastasi, Orlando Pierini, Alvaro Proietti, Giulivo Minelli, Osvaldo Pascolini, Marcello Speziali, Roberta Lucarelli, Osvaldo Minelli, Fabrizio Notari, Maurizio Betti Sorbelli, Ennio Bazzucchi, Valentina Ceccarelli, Fausto Comodi, Federico Cello e Maurizio Rossi. Nella Pro loco sono impegnati diversi giovani, con in prima linea Mattia Gatti, Lorenzo Baldelli, Davide Giunti, Daniel De Matteis, Leonardo Fabrizi, Alessandro Ciavaglia, Giorgia Chioccolini, Iolanda Lucchese e Morgana Marcellucci.

Non è stato possibile utilizzare la pista polivalente per ballare, ma lo spettacolo delle Fontane Danzanti Dominici's di Trevi, già protagoniste nel programma tv Italia's Got Talent.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA