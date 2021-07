Martedì 6 Luglio 2021, 05:01

L'EMERGENZA

«Sono maggiorenne, lo dice il mio documento d'identità in foto». Un escamotage sempre più utilizzato dai giovanissimi per bere alcolici. Ovvero documenti taroccati, mostrati non nella versione cartacea ma dallo schermo di uno smartphone per superare i controlli dei titolari o camerieri dei locali. E' questa la nuova moda che si è diffusa tra i giovani perugini. Il racconto è quello di alcuni titolari dei bar nelle piazze della movida dell'acropoli, oramai super controllati dalle forze dell'ordine nell'epoca in cui, con poche alternative, la folla del weekend si riversa nei centri storici. Infatti, con l'annullamento di eventi e sagre nella periferia, a causa del Covid e dalle troppe restrizioni che impone per evitare il contagio nell'epoca dell'ennesima variante, il centro storico viene preso di mira da ragazzi in cerca di una serata tra socialità e divertimento. Spesso senza fare molto. Una chiacchiera davanti al bar o locale preferito, una pizza con gli amici, una passeggiata nelle vie dell'acropoli. Oppure un cocktail o una birra dove e negli orari consentiti.

PIAZZE DELLA MOVIDA

I locali delle piazze e vie della movida del centro si trovano sempre più spesso ad avere a che fare con dei minorenni che chiedono l'acquisto di alcolici e all'ingresso è sempre meno raro la richiesta e il controllo dei documenti quando c'è il sospetto sull'età del cliente. Il controllo viene richiesto, ad esempio, nel caso in cui la faccia da adolescente stride con l'abitudine a consumare drink la sera.

DOCUMENTI FASULLI

La situazione che sempre più spesso si presenta è questa: alla richiesta di un documento da parte del cameriere per verificare la maggiore età, quasi sempre il giovane spiega che mostrerà una foto della carta d'identità dal proprio smartphone. L'immagine mostrata è effettivamente quella di una carta d'identità elettronica, con la foto e una data che corrisponde sempre a più di diciotto anni. Quasi sempre sui 22, dicono i bene informati. Ma l'inganno è, nella maggior parte delle volte, la foto del minorenne sovrapposta al vero proprietario del documento. Così alla richiesta di vedere il documento originale e non una sua foto, quasi sempre i giovani si arrendono e se ne vanno.

SPECCHIETTI AUTO

A preoccupare anche un'altra segnalazione da parte di alcuni residenti della prima periferia cittadina. Zone calde, utilizzate come vere piazze dello spaccio, come piazza Grimana, la zona dei parcheggi della Cupa ma anche tra le vie da via dei Filosofi verso la stazione. Il fenomeno che alcuni cittadini si sono ritrovati all'indomani del fine settimana sono gli specchietti retrovisori nella migliore delle ipotesi girati o, nella peggiore, strappati dalle auto, e utilizzati come superfice liscia per poter sniffare cocaina.

Cristiana Mapelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA