LA STORIA

PIETRALUNGA Ladro matricolato, si finge ambulante e deruba un anziano. Le indagini, lunghe e laboriose, dei carabinieri di Pietralunga iniziano dal furto commesso nell'abitazione di un 93enne del posto. Il 17 dicembre, alla porta dell'ottuagenario si presenta un uomo di origini nord africane con un borsone pieno di biancheria. Dopo essere entrato con la scusa di vendere calze, approfitta della momentanea distrazione del pensionato per impossessarsi di 360 euro dal portafogli, lasciato incustodito in camera da letto. Arraffati i soldi, si allontana in fretta e furia. Al pensionato, accortosi dell'accaduto dopo alcune ore, non resta che andare in caserma per spiegare l'accaduto. Nonostante i pochissimi elementi a disposizione, i militari si mettono in movimento, raccolgono testimonianze in paese, si interfacciano con altre stazioni dell'Arma per dare un nome ed un volto al ladro. Dopo una paziente attività di raccolta dati gli accertamenti portano ad individuare un 30enne di nazionalità marocchina, pregiudicato, residente in un comune vicino, denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per furto in abitazione. Caso risolto, pietralunghesi compatti nell'apprezzamento agli uomini in divisa. «Voglio congratularmi con il maresciallo Mercati ed i militari dell'Arma della stazione di Pietralunga per avere assicurato alla giustizia l'individuo di un furto sotto Natale, effettuato nei confronti di un nostro concittadino anziano», il ringraziamento del sindaco Mirko Ceci dalla sua pagina Facebook. «Bravi ragazzi», rilancia Dino. «Forze dell'ordine speciali complimenti», sostiene Bruno. «Bravi almeno qualche bella notizia ora non ci sta male», aggiunge Rino.

W. Rond.

