CASTIGLIONE DEL LAGO Tragico incidente stradale nella tarda mattinata di ieri. Per cause al vaglio della Polizia Locale un uomo di 82 anni di Livorno che viaggiava in sella d un scooter insieme alla moglie è morto mentre la donna versa in gravi condizioni. L'anziano potrebbe aver perso il controllo dello scooter, ma sul punto farà definitiva chiarezza la ricostruzione della dinamica dei fatti, e per lui non c'è stato nulla da fare. Quando i sanitari sono intervenuti hanno provato a rianimarlo, ma l'82enne era già deceduto e ogni tentativo di salvataggio è risultato inutile. Lo schianto mortale sarebbe avvenuto in un punto non distante dallo svincolo del raccordo Perugia-Bettolle. I soccorritori dell'emergenza sanitaria hanno subito preso in carico anche la moglie dell'82enne deceduto che è risultata sin da subito in gravissime condizioni. Alla luce del quadro clinico è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che l'ha trasferita in codice rosso in un ospedale fuori dall'Umbria. Tutto è tragicamente accaduto poco prima delle 13 di ieri, per la precisione intorno alle 12.45. Da capire cosa abbia determinato la perdita di controllo dello scooter. Un malore? Altro? Lo chiariranno gli accertamenti condotti dalla polizia locale che procede sull'incidente stradale mortale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA Domenica 20 Giugno 2021, 05:04