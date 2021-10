Sabato 16 Ottobre 2021, 05:01

SEZZE

Incontri itineranti nei quartieri e gazebo in piazza per la chiusura della campagna elettorale di Sezze. Anche ieri gli aspiranti sindaci, Lidano Lucidi e Sergio Di Raimo, candidati al ballottaggio di domani e dopodomani, hanno cercato l'ultimo contatto diretto con i cittadini elettori.

LA SVOLTA

Impegnato in diverse zone di Sezze per chiudere la campagna elettorale porta a porta', ieri sera Lucidi ha fatto anche il bilancio degli ultimi mesi: «Abbiamo percorso chilometri, ci siamo confrontati fra di noi e abbiamo cercato di mettere al centro la città e il suo futuro ha affermato - E' stata un'esperienza straordinaria sotto molti punti di vista. Ci ha permesso di crescere, ha cementato un gruppo che si è messo in gioco cercando di valorizzare le proprie singole competenze; ma ci ha anche permesso di avere un quadro ancora più chiaro delle diverse situazioni critiche in città, che reclamano ad alta voce soluzioni immediate».

DATO DI PARTENZA

Ai suoi concittadini ha voluto ricordare il successo del primo turno Lucidi ha ottenuto il 39,43% dei voti e la sua coalizione il 36,62% - ringraziandoli per aver dato fiducia al suo progetto.

«E adesso chiediamo loro ha aggiunto - di confermare la scelta di volerci al governo della città, sostenendoci anche al ballottaggio. In cuore nostro, siamo contenti di dove siamo arrivati, ma adesso vorremmo che a quelle parole, a quelle idee, a quelle sintesi progettuali, seguisse la fase dell'operatività. Sezze ha bisogno di una svolta e i cittadini, oggi, hanno tutti gli elementi per scegliere tra la continuità amministrativa e il rinnovamento».

LA DISCUSSIONE

Ieri sera Di Raimo, già sindaco di Sezze, che al voto del 3 e 4 ottobre scorsi ha ottenuto il 32,27% dei voti e le sue liste il 36,86%, ha scelto di nuovo Ferro di Cavallo per il suo gazebo attorno al quale si sono radunati sostenitori e simpatizzanti. Giovedì sera il Pd, componente politica dello schieramento che sostiene la corsa di Di Raimo, ha ospitato Goffredo Bettini, ex parlamentare italiano ed europeo. «Voglio ringraziare pubblicamente ha commentato ieri su Facebook Di Raimo Bettini per essere stato con noi, nell'incontro di ieri sera, e aver alzato il livello della discussione politica come in pochi sanno fare». Parole di ringraziamento del candidato sindaco Di Raimo sono andate sono state rivolte anche a Nicola Zingaretti per aver dimostrato tutta la sua vicinanza e per aver affermato di avere «ancora strada da percorrere insieme per far cogliere a Sezze e a tutto il territorio le importanti possibilità di sviluppo dei prossimi anni».

GLI ERRORI

«Questa campagna elettorale ha commentato ieri sera Di Raimo è stata ancora più emozionante della precedente. E' stata l'occasione per fare un'analisi dei risultati raggiunti, degli errori fatti, dei percorsi che possono essere migliorati. E' stata il punto di ripartenza di un centrosinistra unito e aperto alle energie vitali del paese. E' stata un momento di confronto e ascolto della cittadinanza. Non mi sono piaciuti alcuni momenti in cui si sono alzati i toni mentre mi sono piaciuti i momenti in cui si è alzato il livello di discussione. E' stato bello - ha concluso - vedere la partecipazione di tanti giovani. La nuova amministrazione, che mi auguro potrò guidare, deve avere coraggio e capacità».

Rita Cammarone

