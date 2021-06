L'APPELLO

Tutti gli ordini della provincia di Latina chiedono «il rinvio dell'entrata in vigore degli indici di allerta previsti dal nuovo codice della crisi d'impresa e una rivisitazione della norma». Entreranno in vigore il primo settembre una serie di indici di allerta e obblighi di segnalazione, attivabili dagli organi di controllo (collegio sindacale e revisori) e dall'amministrazione finanziaria (Agenzia Entrate Inps), da cui scaturiscono degli automatismi al fine della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.

«Ciò metterebbe a repentaglio tutto il sistema imprenditoriale della nostra provincia, già in sofferenza per carenze infrastrutturali e per una protratta congiuntura economica, oggi ulteriormente aggravata dal Covid-19» spiegano i professionisti. «Questo impensierisce tutte le professioni, che svolgono la loro attività di servizio e consulenza proprio alle imprese del territorio, le quali hanno condiviso la richiesta» rivolta al Governo e ai parlamentari eletti nella circoscrizione pontina. «di rinviare di almeno 5 anni l'entrata in vigore dei suindicati indici di allerta e, contestualmente, una rivisitazione complessiva della normativa, rendendola più aderente alle dinamiche imprenditoriali». La missiva è stata firmata congiuntamente da: ordine dottori commercialisti ed esperti contabili, presidente Efrem Romagnoli; ordine periti industriali, presidente Guido Massarella; collegio provinciale geometri, presidente Sandro Mascitti; ordine professione di ostetrica, presidente Marilisa Coluzzi; collegio agrotecnici e agrotecnici laureati, presidente Fabrizio Isolani; ordine Tsrm-Pstrp di Latina, presidente Vincenzo Bonetti; ordine avvocati, commissario Giacomo Mignano; ordine medici veterinari, presidente Tiziana Zottola; ordine professioni infermieristiche, presidente Annunziata Piccaro; consiglio notarile, presidente Giovanni Battista Viscogliosi; ordine farmacisti, presidente Roberto Pennacchio; ordine medici chirurghi e odontoiatri, presidente Giovanni Maria Righetti; ordine architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, presidente Massimo Rosolini; ordine ingegneri, presidente Giovanni Andrea Pol; ordine provinciale dottori agronomi e forestali, presidente Cinzia Lamberti; consiglio provinciale consulenti del Lavoro, presidente Lanfranco Principi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA Venerdì 11 Giugno 2021, 05:00