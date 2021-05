8 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA PROPOSTA

Una tessera digitale per rilanciare il turismo sostenibile in provincia di Latina. «Lo scopo è di mettere in rete tutte le realtà del settore che operano nel nostro territorio spiega l'ideatore e promotore dell'iniziativa Andrea Chiarato - supportandole dal punto di vista logistico/comunicativo, nell'alveo della sostenibilità si darebbe la possibilità ai turisti di orientarsi meglio tra le meraviglie della nostra provincia che vanno dai Lepini al Golfo, passano per l'agro-pontino e arrivano fino al Parco Nazionale del Circeo, isole comprese». L'esponente di Fratelli d'Italia ha già convinto sull'utilità della tessera digitale altri politici pontini, come Lorenzo Bernabei e Tiziano Lauri, assessori di Bassiano e Sabaudia, l'ex assessore di Sermoneta Mauro Battisti, i consiglieri comunali di Terracina e Norma, Patrizio Avelli e Tommaso Avvisati, l'ex consigliera comunale di Sezze Vanessa Alonzi, e il tour operator di Cisterna Stefano Ferrara. «Stipulando convenzioni tra enti, società di trasporti, operatori del settore e associazioni si potranno creare spiega il gruppo - veri e propri pacchetti per incentivare sia il turismo di prossimità che quello a lungo raggio sponsorizzando il territorio su piattaforme informatiche. Tante associazioni e guide turistiche presenti sul territorio da molto tempo troverebbero nuova linfa da questa iniziativa che amplierebbe l'offerta attuale dando la possibilità ai turisti di scegliere tra numerose esperienze sia culturali (teatri, musei e siti archeologici) che sportive (kite-surf, canoa, survival, arrampicata, speleologia, escursionismo e orienteering). Coinvolgendo anche hotel, ristoranti e stabilimenti balneari si potrà chiudere una filiera che porterà sicuri vantaggi a tutto il comparto valorizzando al meglio il nostro magnifico territorio».

Si tratta di un'iniziativa fattibile? La domanda l'abbiamo rivolta a Domenico Vulcano, vice presidente della Provincia di Latina e presidente della commissione provinciale alle Attività produttive, ambiente e trasporti: «Intanto è un'iniziativa encomiabile vista la finalità. Vorrei però sottolineare che la Provincia di Latina ha già aderito ad un bando regionale a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio. La Provincia è capofila di un partenariato di 41 soggetti e 17 privati selezionati con bando pubblico provinciale. Non vorrei, pertanto, che si disperdessero energie e impegni per arrivare a iniziative in doppione».

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA