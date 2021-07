Domenica 4 Luglio 2021, 05:01

L'IDEA

La promozione territoriale di Sezze Romano parte dal settore del wedding. Un'idea turistica sposata in molte località e rilanciata anche nel comune lepino, con delibera del commissario straordinario Raffaele Bonanno. Hai una struttura o un immobile di particolare pregio storico, turistico, estetico, architettonico e ambientale? Mettilo a disposizione per le celebrazioni dei riti civili, matrimoni o unioni civili: servirà a mostrare in vetrina le capacità ricettive e di ospitalità del territorio, consentendo così di realizzare eventi di chiaro respiro nazionale, si legge nell'atto del commissario. Un'iniziativa con ricadute per l'intera collettività. La finalità va ricercata in una prospettiva funzionale alla promozione turistica della città e alla crescita di attività produttive e commerciali operanti nel settore dell'organizzazione di matrimoni ed eventi in genere, che permetterebbe di attirare a Sezze utenti non residenti in città, è spiegato nella delibera con la quale il commissario ha approvato l'avviso pubblico esplorativo (disponibile sul sito del Comune di Sezze) per la presentazione di manifestazioni di interesse per la celebrazione di riti civili. L'avviso è rivolto a soggetti pubblici e privati che possano mettere a disposizione gratuita la location per un evento indimenticabile anche nel centro collinare, noto per la Sagra del carciofo e la rappresentazione del Venerdì Santo, ma anche poco conosciuto per i colorati fichi d'india lungo le Coste, per suggestivi scorci archeologici, per le atmosfere che si sprigionano dall'antico monastero della Clarisse o dal paesaggio di via Sorana, alias Stoccacoglio. Tutti contesti che possono fare da sfondo a una celebrazione spettacolare, in grado di calamitare oltre gli invitati anche l'economia che ruota al sempre più specialistico settore del wedding. E chi sa che un giorno tra i promessi sposi non spunti nel paese nativo del mitico Martufello anche qualche vip. Finora il Comune di Sezze ha destinato per i riti civili tre luoghi, la sala del sindaco, l'auditorium San Michele Arcangelo e la sala dell'Ercole presso l'Antiquarium. Le nuove location, che si vogliono intercettare attraverso l'avviso pubblico, avranno funzione di uffici distaccati di Stato civile, con tariffe a beneficio del Comune che variano da un minimo di 300 euro a un massimo di 400 euro. Il rapporto tra l'Ente e il soggetto che vorrà mettere a disposizione il nuovo sito sarà regolato da un contratto di comodato d'uso gratuito o contratto di sponsorizzazione.

Rita Cammarone

