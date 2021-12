Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:01

IL CASO

Una serata trascorsa con gli amici approfittando della festività, un giro per i locali della movida, l'eccesso di alcol. E' finita male per un ragazzo di 17 anni, trovato privo di sensi in piena notte su un marciapiede, nella zona 24Mila Baci. Era quasi spogliato e si è ritrovato senza più il suo telefono cellulare. Lo ha soccorso un'ambulanza del 118 trasportandolo in ospedale per gli accertamenti e poi il caso è passato alla polizia, che sta ora indagando per comprendere cosa sia accaduto martedì sera.

L'ALLARME

L'ipotesi è che proprio durante la serata il ragazzo abbia alzato troppo il gomito e sia stato poi preso di mira dai coetanei con cui era uscito, che si sono evidentemente divertiti a spogliarlo e deriderlo mentre era in stato di semi incoscienza, abbandonandolo poi in strada senza preoccuparsi delle sue condizioni di salute. Una situazione gravissima, che poteva avere conseguenze anche peggiori se non fossero intervenuti il mezzo di soccorso e le pattuglie della polizia, su cui ora si cerca di fare luce cercando di rintracciare il gruppo e di ricostruire le ore precedenti. E' l'ennesimo caso registrato sul territorio di abuso di alcol da parte di minorenni, ma che tocca però anche il fenomeno del bullismo a cui la questura di Latina dedica un'attenzione particolare.

Risale a qualche giorno fa la denuncia di tre baby bulle, appena 14enne, studentesse di un istituto superiore di Latina, ritenute responsabili di aver aggredito una coetanea per strada, prendendola a calci e pugni con il pretesto di uno sguardo sbagliato. Come accertato nel corso delle indagini gli atti di bullismo che la vittima subiva erano cominciati proprio a scuola, con ripetute minacce velate. Poi, sabato scorso l'incontro casuale in centro e la fatidica frase pronunciata per attaccare briga: «Perché mi guardi male a scuola?». E giù botte. «E' un fenomeno da non sottovalutare spiega il dirigente della divisione anticrimine della questura di Latina Alessandro Tocco e molto più frequente di quanto immaginiamo. E' sempre esistito ma ora crediamo che le famiglie e gli stessi ragazzi che ne sono vittime siano più disposti a denunciare. Sempre più giovani trovano il coraggio di raccontare questi episodi in casa e sempre più genitori per fortuna si rivolgono a noi. Trovare soluzioni da soli o nascondere non è la cosa giusta da fare, anzi, rischia di diventare più pericoloso».

TUTTI CONTRO UNO

Molto spesso, come segnalato anche dalla garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Monica Sansoni, per far scattare la rissa è sufficiente il pretesto di uno sguardo di troppo, di una parola fuori posto o di un like sui social sotto la foto di una ragazza già impegnata, mentre in altri casi alla base ci sono debiti e questioni legati alla droga. Fatto sta che il branco entra in azione, spesso tutti contro uno. «Si tratta sempre di episodi in cui è il gruppo ad agire spiega ancora il dirigente della questura Tocco Ogni fine settimana riceviamo almeno una o due segnalazioni di questo tipo da parte di giovanissimi».

Laura Pesino

