11 Aprile 2021

TRIBUNALE

Primi provvedimenti per contrastare i contagi da Covid nel Tribunale di Latina. All'indomani della riunione tenutasi su richiesta del commissario dell'Ordine degli avvocati Giacomo Mignano alla luce dei quattro casi di Coronavirus registrati tra gli avvocati pontini, il presidente del Palazzo di giustizia Caterina Chiaravalloti ha indirizzato una nota ai Presidenti di sezione e a tutti i magistrati con la quale indica una serie di accorgimenti da adottare nell'organizzazione dei ruoli delle udienze in ragione dell'aggravarsi della situazione emergenziale nella provincia di Latina. Dopo avere ricordato la riunione con il responsabile prevenzione della Asl e il commissario dell'Ordine forense finalizzata a «valutare l'opportunità di rivedere i ruoli di udienza, in ragione della situazione emergenziale per quanto rappresentato dall'Asl e tenuto conto delle richieste del COA in sede, atteso il numero dei casi di Covid crescente tra gli appartenenti al foro» la Chiaravalloti indica alcune misure da adottare.

«Per il settore penale in particolare scrive - il presidente della sezione penale vorrà indicare un numero limite per i processi monocratici, e per i collegiali, avuto riguardo ai procedimenti con misure cautelari e coercitive, e a quelli per i quali sono stati previsti dei criteri di priorità nella trattazione secondo le previsioni delle tabelle vigenti. Il limite potrebbe essere quello di 15/20 processi massimo nelle udienze monocratiche e 8/10 in quelle collegiali, in tali casi ciascun presidente di collegio opererà una valutazione in ragione oltre che dei richiamati criteri di priorità, della complessità dei procedimenti».

Il presidente del Tribunale aggiunge che la previsione della riduzione del numero dei procedimenti da trattare farà riferimento al periodo temporale ricompreso entro il prossimo luglio, periodo entro il quale secondo le indicazioni del responsabile della Asl dovrebbe essere portata avanti la campagna vaccinale. Ai presidenti delle sezioni civili si suggerisce invece, come già previsto nelle precedenti disposizioni, di vigilare al fine di assicurare che non si realizzi un'eccessiva concentrazione di cause in presenza e che vengano rispettati gli orari che assicurino un adeguato intervallo tra la trattazione di un procedimento e l'altro.

E. Gan.

