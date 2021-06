Sabato 26 Giugno 2021, 05:01

L'ENTE

Fumata bianca al termine della riunione del consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale dei Circeo che aveva all'ordine del giorno l'individuazione della terna da trasmettere al Ministero della Transizione Ecologica per il conferimento dell'incarico di direttore dell'Ente Parco Nazionale del Circeo. A 10 mesi dalla pubblicazione del primo bando, dopo oltre 4 ore di discussione, a seguito di valutazione tramite analisi comparativa delle istanze pervenute, i componenti del consiglio sono giunti ad una scelta all'unanimità. Una vicenda che si trascina dallo scorso novembre quando è scaduto il mandato del precedente direttore. Poi l'emanazione dell'avviso per la nuova nomina e l'individuazione della terna. Ma la delibera è stata annullata dal Ministero e si è dovuto ricominciare da capo. Una stasi che dura quindi da mesi. Ora la nuova terna di nomi tra i quali scegliere il nuovo direttore dell'area protetta pontina. La legge 394 del 91 prevede infatti che questa sia la procedura. La decisione finale spetta al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. Trentadue le candidature pervenute. Al termine della valutazione la scelta è ricaduta sui tre nomi che erano già stati indicati in precedenza vale a dire sull'uscente Paolo Cassola che in passato era stato anche direttore del Polo ambientale del Monte Pisano; su Carlo Bifulco docente di ingegneria naturalistica e gestione delle risorse naturali nonché ex direttore del Parco Nazionale del Monti Sibillini e su Alfonso Calzolaio, direttore dell'ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Tra questi tre candidati c'è il futuro direttore del Parco Nazionale del Circeo. «Invieremo quanto prima una lettera al Ministro Cingolani per chiedere che la scelta venga effettuata il prima possibile in quanto questa situazione non giova al Parco Nazionale del Circeo spiega il vicepresidente del Parco Vincenzo Cerasoli Speriamo che la nomina avvenga entro il mese di luglio. Non possiamo attendere l'autunno. Bisognerà ristabilire i ruoli e le funzioni all'interno del Consiglio Direttivo e del Parco stesso anche perché sono diverse le attività avviate e da avviare e con una stabilità gestionale». Il Parco è attualmente privo, oltre che del direttore, anche del presidente dopo le dimissioni, avvenute lo scorso marzo, di Antonio Ricciardi.

Ebe Pierini

