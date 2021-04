7 Aprile 2021

GIUSTIZIA

Anche in Tribunale a Latina c'è un'emergenza Covid. Tre avvocati del foro pontino nel giro di pochi giorni sono risultati positivi al virus e dopo avere ricevuto la comunicazione dalla Asl il commissario straordinario dell'Ordine degli avvocati Giacomo Mignano ha chiesto un incontro urgente al Presidente del Palazzo di giustizia per decidere l'adozione di misure adeguate a evitare che si verifichino ulteriori contagi tra gli operatori giudiziari. Un appello al quale Caterina Chiaravalloti ha risposto a stretto giro di posta convocando una riunione già per questo pomeriggio alle 14.30 in piazza Buozzi La violenta ondata pandemica che in questi ultimi giorni sta interessando la nostra provincia e che ha provocato il collasso delle sue strutture sanitarie - scrive Mignano nella lettera impone una riflessione sulla gestione del servizio giustizia anche alla luce delle recenti determinazioni assunte dall'Associazione nazionale magistrati Nell'ultimo anno grazie alla fattiva collaborazione di tutte le componenti il nostro comparto ha retto l'impatto pandemico rispetto agli altri fori limitrofi assicurando un soddisfacente funzionamento tanto che il nostro Tribunale sta assicurando in proporzione il disbrigo più alto degli affari nel Lazio. Gli uffici giudiziari del capoluogo pontino vengono visitati quotidianamente da circa 1500 persone, un flusso importante spiega il rappresentante degli avvocati in immobili dove non esistono grandi spazi per rispettare i necessari distanziamenti, situazione che rischia di veicolare ulteriormente le forme virali. La circostanza che tre colleghi nell'ultima settimana siano stati colpiti dal Covid ne rappresenta la prova. In Tribunale le udienze, seppure fissate a orari distanziati e nonostante il servizio di controllo all'ingresso, sono sempre molti affollate così come presso gli uffici del Giudice di pace di via Vespucci dove la situazione è sempre a rischio. In quella sede il distanziamento è quasi impossibile conferma Quirino Leomazzi, rappresentate sindacale della Federazione Confsal Unsa perché nonostante il sistema della prenotazione on line degli appuntamenti e il rilascio telematico degli atti in molti si recano comunque personalmente a ritirare le copie ogni giorno in locali angusti, con un unico ingresso e senza un servizio di vigilanza all'ingresso: è una situazione a rischio conclude - dove l'affollamento è ordinaria amministrazione. Nella sua lettera l'avvocato Mignano sottolinea l'opportunità stante l'attuale stato delle cose e sin tanto che permane la situazione di disagio, limitare la trattazione degli affari in presenza negli uffici del Tribunale e del Giudice di pace per non vedere compromesso il lavoro organizzativo fin qui svolto e soprattutto garantire la salute di tutti gli operatori del diritto. La sua richiesta di un incontro urgente con il Presidente del Tribunale per concordare i provvedimenti da adottare ha ottenuto risposta nel giro di qualche ora e la riunione è stata fissata per il primo pomeriggio di oggi in piazza Buozzi.

Elena Ganelli

