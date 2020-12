© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRATICA DI MAREUn primo cancello rimosso, poi un secondo edinfine le transenne poste a cinquanta metri dall'arco di accesso al borgo medioevale di Pratica di Mare che ancora non sono state tolte. L'ordinanza di rimozione firmata dal dirigente all'Urbanistica del Comune di Pomezia, Vincenzo Rosario Robusto, aveva concesso tempo fino al 21 dicembre scorso alla Nova Lavinium, la società proprietaria degli immobili riconducibile alla famiglia Borghese, per la «riapertura degli spazi pubblici». I termini sono scaduti da quasi dieci giorni, ma le transenne sono ancora lì.A sollecitare l'intervento del Municipio e in particolare del sindaco 5 Stelle, Adriano Zuccalà, è di nuovo l'associazione Latium Vetus che da ormai oltre tre anni si sta battendo per la riapertura totale di Pratica di Mare. «La situazione è molto seria scrive in una nota Latium Vetus - il Comune, infatti, rischia di apparire come un Ente a velocità diversa in base al proprio interlocutore. Per dirla breve, forte coi deboli e debole coi forti. L'istituzione pubblica corre il rischio di uscirne definitivamente screditata e senza più alcuna autorevolezza. Sindaco, le vogliamo togliere queste transenne oppure no», chiede l'associazione a Zuccalà. Puntuale la replica del primo cittadino. «Come avevamo annunciato risponde il sindaco - l'Ente continua a lavorare affinché il borgo torni ad essere un luogo fruibile per la cittadinanza. L'ultima ordinanza dirigenziale è l'ennesimo atto di competenza comunale prodotto in questa vicenda, segno che l'attenzione rimane alta. In questo momento però Pomezia, come tutto il Paese conclude Zuccalà - sta affrontando un momento delicato che richiede tutta la nostra attenzione ed è la mia assoluta priorità».Il sindaco si riferisce evidentemente all'emergenza sanitaria che ha colpito la cittadina alle porte della Capitale in maniera più pesante rispetto alla prima ondata del contagio. Il Comune sembra dunque rimandare, almeno per il momento, la rimozione delle transenne considerate dallo stesso dirigente «opere abusive», come riporta l'ordinanza. La Nova Lavinium le aveva installate subito dopo l'arco di accesso a protezione di eventuali crolli di alcuni edifici pericolanti. Una motivazione che tuttavia non è sembrata sufficiente al funzionario municipale il quale aveva imposto «la messa in sicurezza si legge sull'atto - dell'area strettamente necessaria agli interventi sui singoli fabbricati». Per l'Associazione, dunque, le transenne devono essere tolte. «Dopo la pronuncia del Catasto sulla natura pubblica delle strade, ed in seguito alle pronunce emesse da parte della giustizia amministrativa - l'ultima del Consiglio di Stato - che hanno respinto tutti i ricorsi della Nova Lavinium, ora nulla impedisce di dare piena attuazione all'ultima ordinanza del dirigente», concludono da Latium Vetus.Moira Di Mario