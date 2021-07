Domenica 4 Luglio 2021, 05:01

«Credo che il clima surreale che si è creato sulla vicenda concorsopoli, tra negazionismo e stupore, non aiuti a dare un volto nuovo al sistema sanitario provinciale. È un dibattito sterile, che oggi fa finta di accorgersi che i grandi enti pubblici e a capitale misto sono diventati in provincia di Latina occasione per molti manager di condividere scelte sbagliate con la politica che li nomina direttamente o indirettamente e poco altro». Lo dice il deputato pontino Raffaele Trano che prosegue: «Davanti alle classifiche del Sole 24 ore che impietosamente poneva la sanità in provincia di Latina al penultimo posto, si è continuato a considerare con fastidio le ispezioni parlamentari di chi, come me, non ha accettato lo smantellamento della rete ospedaliera e le condizioni difficili in cui versavano i pronto soccorso. Sono arrivate poi alcune inchieste imbarazzanti come certificato pazzo, che hanno evidenziato come per i delinquenti fosse possibile uscire dal carcere grazie a certificati fasulli emessi però con i veri timbri di medici Asl compiacenti». Per Trano: «Oggi compito della politica non è analizzare la sussistenza di reati, ma di varare norme a sostegno del cambiamento. L'alternativa al sistema che si è creato c'è, ma ognuno di noi deve essere consapevole».