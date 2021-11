Sabato 20 Novembre 2021, 05:01

PONTINIA

Ancora sangue sulle strade pontine. Non si ferma la conta degli incidenti lungo le arterie della provincia di Latina. Quasi ogni giorno si contano vittime. Uno stillicidio lento e costante. Una conta disperata e tragica.

Ieri l'ennesima tragedia, l'ennesima vittima. Il bilancio è di una persona morta e 3 persone rimaste ferite. L'incidente è avvenuto ieri mattina al km 79 dell'Appia, all'altezza dell'incrocio con la Migliara 47 al confine tra il Comune di Pontinia e quello di Sezze. A scontrarsi un furgone ed una Opel Corsa che viaggiava in direzione Latina. Subito dopo il violento impatto che ha distrutto parte dei mezzi sono stati chiamati i soccorsi. Purtroppo Maria D'Ascanio, 87 anni, originaria di Priverno, che viaggiava sul lato passeggero, è morta a seguito del violento impatto. Ha perso la vita tra le lamiere accartocciate e contorte della vettura a bordo della quale si trovava. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. L'ennesima vittima di questo infame conteggio di incidenti stradali mortali. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. A bordo dell'utilitaria viaggiava anche una coppia di coniugi di 52 e 58 anni originari di Roccasecca che sono rimasti feriti nel sinistro e sono stati trasportati rispettivamente al Fiorini di Terracina e al Goretti di Latina in codice rosso per dinamica ma non versano in pericolo di vita. Per loro grande paura e sgomento per quanto successo alla signora Maria. Anche l'autista del furgone, originario di Cori, è stato trasportato al Goretti. Le sue condizioni non sono gravi.

GLI ACCERTAMENTI

Sono stati disposti esami alcolemici e tossicologici a carico di entrambi i conducenti ma hanno dato esito negativo. Ciò significa che non erano alla guida in stato di ebrezza. La salma della signora Maria è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Saranno ora le forze dell'ordine a ricostruire quanto accaduto. Le cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri della compagnia e del nucleo radiomobile di Latina, giunti per i rilievi del caso.

Sull'Appia, oltre al personale del 118 intervenuto per trasportare i feriti nei nosocomi pontini, è intervenuta anche l'Anas. È stato necessario infatti chiudere la strada per consentire ai militari di ricostruire la dinamica ed effettuare le dovute rilevazioni. L'intenso traffico è stato deviato sulle Migliare vicine. Si consideri infatti che quell'arteria è molto frequentata soprattutto la mattina. Purtroppo ieri l'Appia si è di nuova bagnata di sangue.

