Venerdì 12 Novembre 2021, 05:02

TRIBUNALE

La Direzione distrettuale antimafia cerca di riunificare i due processi nei quali si è divisa l'inchiesta sul traffico illecito di rifiuti che ha coinvolto le società della famiglia Piattella ad Aprilia. La richiesta è stata depositata ufficialmente ieri mattina dal pubblico ministero Luigia Spinelli nell'udienza del processo a carico di 15 imputati per i quali è stato disposto il giudizio immediato. Si tratta di Antonino Piattella, suo figlio Riccardo, Roberta Lanari, Elio Bacci, Donatella Carnevale, Catia Carnevale, Stefano Moreschini, Giampiero Bernacchia, Remo Sestini, Sante Lucidi, Dario Lucidi, Riccardo Cogoni, Alberto Manzini, Antonio Martino e Paolo Bonci finiti in carcere con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo sversamento di rifiuti pericolosi nel corso dell'operazione denominata Dark side. Agli arresti si era arrivati dopo una serie di accertamenti nel corso dei quali erano stati utilizzati sistemi di videosorveglianza e intercettazioni sia telefoniche che ambientali: grazie alle conversazioni e alle immagini gli investigatori avevano scoperto che la cava di pozzolana dismessa di via Corta da anni in realtà era stata trasformata in una enorme discarica dove venivano occultate sostanze pericolose. I rifiuti arrivavano a bordo di decine di veicoli pesanti, anche di notte, e venivano immediatamente interrati per far sparire ogni traccia. Nella cava era infatti presente un escavatore utilizzato per realizzare le buche all'interno delle quali veniva sversati rifiuti solidi urbani, rifiuti da costruzione e demolizione e rifiuti pericolosi provenienti da aziende di Roma e Latina. Le operazioni andavano avanti da alcuni anni, probabilmente dal marzo 2016 e al centro di queste operazioni illecite c'era Antonino Piattella, considerato dominus dell'intera filiera, insieme al figlio Riccardo, gestore della cava. Era quest'ultimo infatti a organizzare gli appuntamenti per i singoli conferimenti di rifiuti ed era lui a occuparsi personalmente anche dello scarico e dell'interramento. All'attività collaborava Roberta Lanari, moglie di Antonino Piattella, che incassava invece i compensi. L'attività criminale ha consentito nel tempo di procurare elevatissimi profitti sia ai conferitori, che aggiravano i canali ufficiali, sia ai gestori della discarica abusiva. Questi ultimi riuscivano infatti a sottrarre al fisco le somme percepite, mentre le aziende di smaltimento che scaricavano rifiuti hanno conseguito un considerevole risparmio di spese evitando i costi di conferimento secondo procedure lecite.

Per loro il processo è partito già da tempo avendo ottenuto la Dda che si svolgesse con rito immediato me nell'udienza di ieri il pm Spinelli ha chiesto al Tribunale presieduto da Aldo Morgigni che venga riunificato a quello a carico delle altre sei persone coinvolte nell'indagine ma colpite soltanto da divieto di dimora in alcuni comuni interessati al traffico di rifiuti, processo che invece è alle battute iniziali. I giudici si sono riservati di decidere e hanno rinviato all'udienza del 7 dicembre prossimo quando comunicheranno la loro decisione.

Elena Ganelli

