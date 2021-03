31 Marzo 2021

L'INCHIESTA

Hanno ammesso subito di avere partecipato all'organizzazione che trafficava in farmaci costosi per la cura di malattie quali il morbo di Parkinson e l'epilessia ma hanno anche spiegato di essersi prestati soltanto per guadagnare qualche soldi trovandosi in un momento di difficoltà economica.

E' quanto emerso ieri mattina nel corso dell'interrogatorio di garanzia di quattro persone raggiunte da ordinanza cautelare ai domiciliari nell'ambito dell'operazione Farmaco viaggiate condotta dai carabinieri del Nas di Latina che ha coinvolto 18 persone accusate di organizzazione per delinquere finalizzata al traffico di medicinali destinati a cure particolari come il morbo di Parkinson e l'epilessia di provenienza illecita, falso, furto, ricettazione e truffa ai danni del servizio sanitario nazionale. Il giudice per le indagini preliminari di Latina Pierpaolo Bortone, firmatario delle ordinanze cautelari, ha ascoltato in video collegamento, alla presenza del sostituto procuratore Daria Monsurrò (titolare dell'indagine con il procuratore aggiunto Carlo Lasperanza), Luigi Loffredo, Domenico Sorrentino, Damiano Giannone e Gerardo Munizzi, tutti residenti in Campania come anche gli altri indagati del resto. Tranne l'ultimo, che ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere ed è rimasto in silenzio, gli altri tre invece hanno parlato confessando di avere preso parte al traffico di medicinali. Dal loro interrogatorio è emerso però che gli indagati tra loro non si conoscevano e non si sono mai incontrati: ciascuno di loro agiva singolarmente ed aveva rapporti diretti soltanto con gli organizzatori dai quali riceveva le ricette mediche risultate appartenenti a ricettari rubati in studi professionali e strutture sanitarie del Lazio, della Toscana e della Lombardia con le quali andava ad acquistare nelle farmacie i medicinali praticamente a costo zero e a carico del Servizio sanitario nazionale. Una volta effettuato questo passaggio i farmaci tornavano nelle mani dei organizzatori che li spedivano all'estero, in particolare in Gran Bretagna, dove un altro appartenente all'organizzazione li rimetteva in circolazione avvalendosi di operatori e grossisti del posto. Base del sodalizio la provincia di Napoli.

Nell'interrogatorio di ieri mattina i tre appartenenti al gruppo hanno confessato di essersi prestati a questa attività illegale per ragioni di necessità economica trovandosi al momento senza lavoro e avendo quindi bisogno di guadagnare per mantenere la famiglia.

Elena Ganelli

