Saranno processate con rito immediato le undici persone arrestate il 13 ottobre scorso nell'ambito dell'operazione Marrakech Express' condotta dalla Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Roma e del Distaccamento di Aprilia con i colleghi della Polizia di Frontiera dell'aeroporto di Ciampino e coordinata dai sostituti procuratori Giuseppe Bontempo e Valerio De Luca.

La prima udienza del processo è stata fissata per il 3 marzo prossimo quando davanti al Tribunale di Latina compariranno Nabil e Acheraf Salami di Cori, Enzo e Riccardo Virgili 71enne e 36enne di Lanuvio, Umberto Iacomussi 38enne di Cisterna, Danilo Rotella 26enne di Aprilia, Benito Martellacci 72enne di Aprilia, Simone Misciosia 34enne di Aprilia e Renzo Marchioro 45enne di Latina chiamati a rispondere di furto e riciclaggio internazionale di veicoli oltre che di ricettazione, appropriazione indebita, truffa, falso e estorsione.

La richiesta di giudizio immediato avanzata dalla Procura è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese. L'indagine è riuscita a sgominare un traffico di auto di lusso rubate in Italia e vendute all'estero da una banda che era in grado di immettere nel mercato clandestino, sia italiano che estero, decine di auto rubate al giorno, scadenzando con estrema precisione la sequenza di tutte le operazioni illecite necessarie per la nuova identità del veicolo. Per alcuni episodi è stata accertata anche l'aggravate della transnazionalità.

Il gruppo, composto da italiani e francesi, aveva una base operativa in Francia ed una anche nel capoluogo pontino. Si trattava di una vera e propria catena di montaggio, basata su processi, tempi di azione e competenze tecniche precise. I procacciatori di auto, attraverso ripetuti sopralluoghi su vaste aree del territorio, cercavano i veicoli da rubare, si impossessavano dei veicoli attraverso diverse dinamiche: in alcuni casi rubavano i veicoli su strada o nelle grandi aree di parcheggio oppure li sottraevano dall'interno degli autosaloni poi li portavano nelle officine per la trasformazione e la produzione di falsi documenti prima di portarli in punti di scambio' sia in Italia che all'estero.

Nel corso delle indagini sono state recuperate e restituite ai legittimi proprietari 33 veicoli di ingente valore quantificabile in oltre due milioni di euro. Da qui all'inizio del processo qualche imputato potrebbe decidere di chiedere di essere giudicato con il rito abbreviato oppure di patteggiare la pena.

