Giovedì 25 Novembre 2021, 05:01

LA STORIA

Tresca familiare per un amore tradito, la vicenda iniziata per una causa civile finisce a processo penale. L'incredibile storia di separazione coniugale di una coppia di Terracina è emersa a margine della condanna per calunnia di un carabiniere oggi in pensione, amante della donna.

L'uomo è stato processato con rito abbreviato davanti al Gup Giuseppe Molfese del Tribunale di Latina e condannato, con sentenza emessa l'altro ieri, a un anno di reclusione, alle spese di liti e al risarcimento delle parti civili, cioè il marito tradito e il fratello della sua amata, entrambi assistiti dall'avvocato Gianluca Rossi.

La vicenda giudiziaria proseguirà, sempre per il reato di calunnia, nei confronti della donna che, non avendo scelto riti alternativi, è stata rinviata a giudizio ordinario con processo già fissato per giugno 2022.

Tutto è iniziato nel 2014 quando la donna, all'epoca poco più che quarantenne, ha avviato una separazione giudiziale nei confronti del marito dopo aver già stretto una relazione extraconiugale con un carabiniere di stanza nel Nord Italia, conosciuto sui social. Circostanze, queste ultime, acclarate nel corso della causa quando il marito, costituitosi in giudizio per tramite dell'avvocato Rossi, ha chiesto una sentenza di separazione con addebito a carico della donna, chiamando a testimoniare, con grande stupore dei protagonisti, il fratello di quest'ultima. Una mossa a sorpresa, messa in campo dalla difesa del marito tradito, che è risultata vincente perché il cognato ha testimoniato in suo favore, confermando la relazione extraconiugale della sorella. La causa si è conclusa nel 2018 con una sentenza tutta sfavorevole per la donna, con addebito per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, escludendo assegni di mantenimento in suo favore. Poteva finire qui. E invece no.

Sempre nel 2018, la donna e il carabiniere hanno denunciato alla Procura della Repubblica per falsa testimonianza il fratello di lei e poco dopo quest'ultima ha presentato ricorso presso la Corte d'Appello per la riforma della sentenza, portando in sua discolpa la presunta falsa testimonianza relativa al tradimento coniugale e chiedendo l'assegno di mantenimento. Un flop dietro l'altro. La posizione del fratello della donna, nonché cognato del marito tradito e testimone della relazione extraconiugale della sorella, è stata subito archiviata. Ma a una denuncia per falsa testimonianza subita, l'uomo sempre assistito dall'avvocato Rossi ha risposto con una doppia denuncia per calunnia a carico della sorella e del carabiniere. Il sospetto era che i due amanti avessero orchestrato la denuncia per falsa testimonianza al solo fine di ottenere, vista la presentazione del ricorso d'appello, una sentenza di separazione economicamente più vantaggiosa e forse cancellare anche l'onta del tradimento.

La Corte d'Appello civile nel 2020 ha confermato in pieno la sentenza di separazione di primo grado, puntando sull'assoluta validità della testimonianza relativa all'infedeltà della donna. Dunque, sentenza con addebito e niente assegni di mantenimento per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale. In quanto al reato di calunnia contestato ai due amanti, il Gup l'altro ieri appunto - ha emesso una sentenza di condanna a carico dell'ormai ex carabiniere e disposto il rinvio a giudizio per la donna.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA