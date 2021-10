Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

Tra novità e tradizione, si chiude la campagna elettorale a Cisterna. Antonello Merolla (FdI, FI, Udc e Cisterna Ideale, più le liste civiche Viviamo Cisterna, Cisterna Comune, Cisterna Città) ha devoluto il budget finale a un'associazione nazionale che lavora per combattere la violenza sulle donne. L'appuntamento per oggi è comunque al point elettorale di Corso della Repubblica alle 18. Laureta Jaku (lista unica Uniti per Cisterna Laureta Yaku sindaco) sarà con la sua squadra per realizzare un video messaggio rivolto alla città. Pier Luigi Di Cori (Lega, Cambiamo! Con Di Cori sindaco, Partito Liberale Europeo e dalle liste civiche Pier Luigi Di Cori sindaco - Prima Cisterna e Cisterna e basta) alle 18.30 sarà al centro equestre Ninfa di via Tivera con gonfiabili, poc corn, animazione per bambini, musica dal vivo. Valentino Mantini (PD, M5S, PSI e le civiche Innamorato -Melchionna, Sempre Cisterna e Conosco Cisterna) alle 21 incontrerà i cittadini in piazza Salvo D'Acquisto (stazione ferroviaria): animazione per bambini, musica con la voce di Claudia Finotti, gli archi delle Curly Strings e a chiudere, direttamente da Sanremo, Kutso. Angela Coluzzi (lista unica Angela Coluzzi sindaco) chiude nel quartiere San Valentino, alle 20.30, in piazza Ugo La Malfa, con lo street food, percorsi di giochi sportivi per bambini e la live band Canta Autori.

C.Pao.