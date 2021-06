CULTURA

Anche il turismo culturale ha bisogno di innovazione e inventiva. E' in questa ottica che vanno intesi i finanziamemti ottenuti per due siti rilevanti in provincia. Settantaduemila euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale serviranno alla Fondazione Caetani per Niviam, un viaggio nel medioevo di Ninfa, le rovine attorno a cui è nato il giardino più bello del mondo. Beneficiario e realizzatori è Archa srl per la «creazione di 2 tour interattivi: la cittã giardino e la cittã medievale, accessibile tramite una app multimediale». Verrà anche realizzata «una sala immersiva in cui verrã ricostruita la cittã medievale».

Altri 81 mila euro sono andati a Restart srl (sempre dai fondi strutturali Fesr) per lo «sviluppo della piattaforma web Artsupp», che permette «l'interazione online tra le istituzioni culturali e il proprio pubblico attraverso un modello di comunicazione e navigazione nuovo, finalizzato a migliorare la posizione online dei luoghi della cultura». Ci sono poi i 58 mila euro alla Bwep srl che per i «luoghi della cultura - Cittã di Fondazione del Lazio» realizzerà «sette documentari» dedicati alle città di Fondazione.

A Priverno Lisa Tibaldi Grassi e Terra mia hanno ottenuto 124 mila euro per Privernum collection, ovvero «creazioni originali ed esclusive di eccellenza, realizzazione della mostra temporanea multimediale intrecci di storia', con attivitã laboratoriali artistico- didattiche, rivolte a diversi target». E' un inizio, ma altre Regioni dimostrno come questo settore in provincia ha ampi margini di miglioramento, ma servono intuizioni, inventiva e soprattutto progetti.

