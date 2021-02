Sono state 22 le persone arrestate nel luglio 2020 nell'operazione Touch & Go, condotta dai carabinieri di Formia coordinati dalla Dda di Roma e sviluppata da ottobre 2015 ad agosto 2016 e nuovamente aggiornata da marzo a settembre 2018, anche con la collaborazione con la direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno.

Nel corso dell'indagine veniva fatta luce sulle modalità con le quali gli indagati, alcuni dei quali contigui a clan camorristici operanti nel quartiere Secondigliano di Napoli, importavano ingenti quantitativi di stupefacente dalla città partenopea e dalla Spagna. Sono stati sequestrati: 450 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina; 9 chilogrammi di hashish; 350 grammi di marijuana; 100 grammi di shaboo. Sequestrate anche armi ed ordigni: nel dettaglio una pistola marca beretta calibro 9×21 completa di caricatore e 13 proiettili, arma risultata rubata; 2 ordigni esplosivi di fattura artigianale, uno dei quali recuperato il 17 febbraio 2016 prima che esplodesse, mentre l'altro è stato fatto deflagrare il 28 febbraio 2016, causando solo danni a cose. Nel corso delle operazioni di esecuzione uno degli arrestati di Napoli è stato trovato anche in possesso di una rivoltella calibro 44 magnum matricola abrasa e 10 proiettili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA