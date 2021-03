5 Marzo 2021

SPERLONGA

«Creare una zona a traffico limitato per il lungomare, realizzare nuove aree di sosta ed eliminare i dissuasori stradali. Questi saranno i primi interventi da attuare per correggere l'attuale assetto e per migliorare la qualità dell'aria e della vita dei cittadini». A parlare è il gruppo consiliare Sperlonga Cambia. Da dove, partendo dal soccorso a ostacoli di un turista ferito nei giorni scorsi, con l'ambulanza ostaggio di dissuasori bloccati e traffico, battono su un'esigenza ritenuta indifferibile: «Ripensare la viabilità». Con l'obiettivo primario di agevolare la mobilità di cittadini e turisti, venendo incontro alle esigenze dei commercianti e risolvendo le problematiche legate alla circolazione e al senso unico di marcia all'interno del borgo rivierasco. «Per raggiungere questo obiettivo è necessario intervenire su due fronti», affermano dal gruppo d'opposizione. «Limitare il numero di auto che intasano la parte bassa del paese, soprattutto in periodi di alta affluenza, e consentire a pedoni e ciclisti di percorrere via Colombo in assoluta sicurezza». Soluzioni che da Sperlonga Cambia sostengono di aver provato a mettere in campo avviando un confronto in consiglio, trovando però un muro: «Da parte del sindaco Cusani e della sua maggioranza c'è sempre stato un netto rifiuto al dialogo o, nel migliore dei casi, indifferenza. Le conseguenze di questo atteggiamento, e della cattiva amministrazione degli ultimi anni, sono quelle che abbiamo sotto gli occhi. Strade intasate dal traffico, una pista ciclabile invasa da pedoni, a causa di marciapiedi scomodi e impraticabili, dissuasori malfunzionanti che, insieme alle code di auto, finiscono per diventare un serio ostacolo per i mezzi di soccorso. Sperlonga oggi si presenta così, e i problemi registrati nel corso degli ultimi weekend di febbraio non sono che una cartolina di quello che accadrà la prossima estate». Per gli esponenti di minoranza, serve dunque un deciso cambio di passo. «Soprattutto sul tratto del lungomare. È fondamentale per rendere il paese più vivibile e sicuro per i cittadini, e più attrattivo per turisti e villeggianti».

Mirko Macaro

