SABAUDIA

Torre Paola e il fascino del promontorio del Circeo guastato da un'interdizione. Quella della passerella di accesso alla spiaggia, danneggiata e chiusa da tre anni. La segnalazione arriva da una persona con difficoltà motorie che dopo essersi rivolta al Comune di Sabaudia non ha ottenuto il ripristino sperato. «Il problema - spiega il sindaco Giada Gervasi - non è la passerella rotta, peraltro non idonea ai disabili, piuttosto l'instabilità del molo romano su cui poggia. Se fosse stato un problema di riparazione della struttura in legno a quest'ora l'avremmo già risolto. Invece abbiamo a che fare con un qualcosa di più complicato. Il molo è sottoposto a vincolo della Sovrintendenza. Ci siamo rivolti al Ministero per i beni culturali e per il turismo per le risorse necessarie e insieme al Demanio stiamo cercando la maniera corretta per intervenire». Con la bella stagione il tema degli accessi al mare, soprattutto per i disabili, torna in primo piano. «Nel tratto di lungomare da Torre Paola al ponte Giovanni XXIII ci sono numerose proprietà private ricorda il sindaco di Sabaudia - e con delibera di giunta dell'11 maggio scorso abbiamo disposto, alla luce di servitù in favore del Comune come risulta da verbale della Capitaneria di Porto di Roma del 1959, una ricognizione degli accessi. Nell'ambito di questa attività, stiamo valutando la predisposizione di un passaggio, anche idoneo ai disabili, nella zona di Torre Paola». Gervasi sottolinea la collaborazione di Saporetti, storico stabilimento ai piedi del promontorio del Circeo, per il nuovo accesso in uno dei luoghi più incantati della riviera pontina.

Ma quanti sono gli accessi alla spiaggia utilizzabili dei portatori di handicap su tutto il lungomare di Sabaudia? «Si può arrivare sugli arenili liberi attraverso quattro passerelle pressoché senza pendenza e altre dieci con lieve pendenza. A queste si aggiungono quelle di numerosi stabilimenti e chioschi», afferma la prima cittadina di Sabaudia. Il regolamento regionale del 2016 prevede che ci sia un accesso all'arenile ogni 300 metri lineari ed è per questa ragione che l'amministrazione comunale ha disposto la ricognizione dei passaggi per tutti e laddove dovesse risultare una chiusura arbitraria adotterà gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la libera fruibilità. Le passerelle sono un bene comune e necessitano di manutenzione, anche richiesta purtroppo a fronte di atti di puro vandalismo. E a volte nascondono insidie. Ne sa qualcosa il gestore di un noto stabilimento di Sabaudia costretto a risarcire, con recente sentenza definitiva, una bagnante per la somma di 23mila euro. Era inciampata ad una tavola schiodata e aveva riportato la compromissione permanente del 10% della funzionalità di un ginocchio.

Rita Cammarone

