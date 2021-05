29 Maggio 2021

CORI

Il momento è ancora delicato, ma si torna pian piano alla vita pre-pandemia e torna, oggi e domani, Cantine Aperte, l'evento enoturistico più importante d'Italia, promosso dal Movimento Turismo del Vino. Gli enoappassionati verranno accolti come amici e guidati tra botti e gallerie per degustare il nettare di Bacco abbinato ai prodotti tipici dell'agricoltura locale nell'Angolo dei Sapori. Questa del 2021 sarà la ventottesima edizione per il Lazio e per la provincia di Latina, che parteciperà con una sola azienda.

Sarà la Tenuta Pietra Pinta di Cori ad aprire le sue porte, dalle 10.30 alle 18, offrendo in tutta sicurezza una visita nella propria cantina (per motivi organizzativi legati all'emergenza sanitaria, però, non nei vigneti). Si scenderà poi nella barriccaia dove, mentre si potrà ascoltare la storia della tenuta corese, si procederà a una degustazione gratuita di tutta la produzione aziendale, a partire dalla nuova annata dei bianchi fino ad arrivare ai rossi. Tra questi ultimi in particolare, da segnalare il Nero Buono (il più tipico dei vitigni autoctoni locali) prodotto da Pietra Pinta che è stato oggetto di un importante riconoscimento per il rapporto qualità/prezzo da parte del Gambero Rosso. È stato, infatti, inserito nella guida Berebene 2021, giunta alla trentesima edizione e, quindi, tra le pubblicazioni più longeve del Gambero Rosso, in cui vengono segnalati i migliori vini del nostro Paese sotto i 13 euro e che cerca, dunque, di aiutare il consumatore a destreggiarsi con più sicurezza tra le numerose etichette che il comparto vitivinicolo italiano offre, indirizzandolo verso una scelta che sia di qualità anche senza spendere grandi cifre. Proprio ieri, nei bellissimi giardini di Villa Miani a Roma, è stato possibile degustare molti dei vini premiati nella nuova edizione della guida, tra cui il Nero Buono della Tenuta Pietra Pinta. Va detto che durante il lockdown i vini maggiormente richiesti sembrano essere stati proprio quelli che si trovano su una fascia di prezzo media, sotto i 20 euro a bottiglia e inoltre, a causa delle restrizioni che hanno costretto alla chiusura locali e ristoranti, a guidare gli acquisti sono stati la grande distribuzione e l'e-commerce, dove è facile imbattersi in bottiglie dai costi contenuti. Per partecipare all'evento di oggi e domani è consigliata la prenotazione, che può essere fatta mandando una comunicazione via email all'indirizzo info@pietrapinta.com oppure telefonando al numero 335410678.

Alessandra Tabolacci

