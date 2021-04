15 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA CERIMONIA

Ha girato l'Italia per oltre 70 anni e a 100 dalla sua realizzazione, è tornato al suo posto. Il quadro Nudino femminile dell'artista Guido Cadorin, donato alla Pinacoteca dell'allora Littoria nel 1937 e trafugato tra il 1944 e il 1945. Da allora se ne erano perse le tracce, come degli altri 300 quadri spariti all'indomani dell'armistizio e finiti chissà dove. Ai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale, però, sono bastati pochi indizi. Il monitoraggio del web è quotidiano, così i militari del nucleo di Udine hanno scoperto che all'asta c'era un quadro - dipinto nel 1921 - di Cadorin. Un pittore veneto molto apprezzato, morto nel 76, che ha un mercato di non poco conto. L'intuizione degli uomini diretti dal maggiore Lorenzo Pella non era sbagliata, solo che risalire a Nudino femminile è stato tutto fuorché semplice. Non c'era un'immagine del quadro, ma solo un bozzetto in Comune, a Latina, dove una prima mail dai carabinieri è arrivata a fine 2019. Da allora contatti continui con la dirigente, Elena Lusena, e l'assessore Silvio Di Francia, la verifica dei registri, ma anche il confronto con la Biennale di Venezia - alla quale Cadorin apparteneva - e la Quadriennale di Roma dalla quale era stata donata l'opera. «Un gioco di squadra - ha detto il maggiore Pella - che ci consente di riconsegnare il quadro».

Palpabile la commozione dell'ufficiale e del sindaco, Damiano Coletta. «È un'emozione, è come rimettere a posto una pagina di storia strappata - ha detto il primo cittadino - un'opera che al di là del valore artistico ne ha uno simbolico. Ringrazio i Carabinieri e quelli del Nucleo di tutela del patrimonio culturale che lavorano per restituire questi pezzi di storia, ma ne approfitto a nome della comunità per dire grazie all'Arma nel lavorio quotidiano di garantire la sicurezza». Presente all'evento anche il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Lorenzo D'Aloia.

«Abbiamo lavorato mesi - ha aggiunto Pella - oggi sono qui, con gioia ed emozione». L'opera si trovava presso una casa di aste a Udine. Lo aveva messo in vendita l'acquirente, ignaro della provenienza furtiva.

Il dipinto - olio su tavola - è stato posto sotto sequestro e consegnato formalmente ieri al Comune. «Ma abbiamo tante caselle ancora da riempire» - ha detto il presidente della commissione cultura, Fabio D'Achille. Dai registri originali risulta che nel 1937 erano 391 le opere della pinacoteca, dopo la guerra ne furono catalogate 80. Le altre sono nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, il più grande database al mondo di opere rubate gestito dai carabinieri E chissà non arrivino altri regali a Latina.

Giovanni Del Giaccio

Video su IlMessaggero.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA