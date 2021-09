Martedì 28 Settembre 2021, 05:04

PONTINIA VERSO IL VOTO/1

Lui su quella poltrona di sindaco di Pontinia c'è già stato seduto più volte e ora torna in campo sperando in una rielezione. Eligio Tombolillo, 66 anni, medico, da sempre impegnato nel volontariato, collabora con Avis e Aido nonché con la società calcistica Asd Pontinia e la squadra Handball Cassa Rurale. Eletto consigliere comunale nel 1990 per la prima volta, è stato poi eletto sindaco nel 1994 per due mandati consecutivi. È stato rieletto sindaco nel 2006 e riconfermato nelle elezioni del 2011. Dal 2005 al 2017 è stato anche consigliere provinciale. Dal 2016 al 2020 ha ricoperto la carica di presidente del consiglio comunale di Pontinia. Ora è il candidato sindaco della lista civica Progetto per Pontinia.

«Abbiamo delle priorità a breve e lungo termine dichiara Innanzitutto vogliamo riaprire il Comune ai cittadini, dare loro la certezza di recarsi nel palazzo comunale e trovare il sindaco. Il mio slogan è il sindaco con la gente e per la gente. In me troveranno sempre un interlocutore. Di primaria importanza è poi riaprire quei servizi che sono stati chiusi come il centro anziani, la biblioteca e il centro per i disabili. Si riparta da subito con i servizi fondamentali per la comunità come la mensa che è ancora ferma. Puntiamo al potenziamento del poliambulatorio della Asl di via Mameli e alla realizzazione di un punto di assistenza territoriale. Per questi progetti contiamo sui finanziamenti del piano direzionale di ripresa e resilienza». Attenzione poi per imprese agricole, industriali ed artigianali con uno sguardo rivolto agli sportelli per i giovani e per l'Europa. Per quanto riguarda le priorità a lungo termine guarda a «viabilità rurale e cittadina ma anche ai marciapiedi da realizzare a Quartaccio e Cotarda, all'asilo nido da costruire a Borgo Pasubio nonché all'ampliamento della scuola di Quartaccio, al rilancio e al restauro del centro storico ed alla realizzazione di una cittadella dello sport». Per quanto riguarda la questione della Sep è convinto che «se non vengono rispettate le regole deve chiudere». «Nel passato è stato fatto tanto ma negli ultimi 5 anni non è stato fatto granché prosegue Se abbiamo un Prg è grazie alla mia lungimiranza. Durante la mia amministrazione sono stati realizzati due parchi cittadini, restaurate piazza Pasubio e Carducci ed il teatro Fellini ed è stato aperto il Map. I cittadini sanno come ho amministrato e ho mantenuto un rapporto costante con la gente. E poi ho una bella squadra e un buon programma».

© RIPRODUZIONE RISERVATA