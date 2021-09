Domenica 12 Settembre 2021, 05:01

PONTINIA

Eletto per la prima volta sindaco nel 1994, confermato nel mandato successivo e poi di nuovo primo cittadino dal 2006 al 2016, Eligio Tombolillo è sceso di nuovo in campo con la lista civica Progetto per Pontinia che è stata presentata alla stampa nei giorni scorsi. «Un progetto importante nato con volontà, con forza, con aggregazione grazie alla collaborazione di tante persone, di tanti cittadini, di associazioni, di imprese ha esordito Tombolillo - Abbiamo ascoltato moltissima gente, abbiamo ragionato vivacemente per fare un progetto all'altezza, per coinvolgere più persone possibili e presentare alla città questo nuovo progetto che possa dare una svolta a Pontinia. Abbiamo messo insieme le entità migliori. L'importante è votare per il bene di Pontinia e dei cittadini». In caso di elezione intende «partire dalle cose che la precedente amministrazione non ha fatto» e accusa il sindaco uscente Medici di non aver realizzato tutto il programma elettorale. «Medici ha fatto solo ordinaria amministrazione attacca - Ha delegato, abdicato ad altre persone il ruolo che doveva svolgere. I cittadini lo hanno eletto sindaco di Pontinia non presidente della provincia. Lui ha abbandonato Pontinia, ha dedicato pochissimo tempo nel coordinare giunta e consiglieri prosegue - Riapriremo la porta ai cittadini. In caso di elezione sarò costantemente presente come ho sempre fatto». In agenda ha anche la revisione del piano regolatore che non è stato attuato e cita la zona del mercato, quella sportiva e quella alberghiera. Altro impegno in programma quello per la cittadella dello sport e per il piano attuativo di Quartaccio. «Tutti i progetti che sono stati realizzati nel quinquennio sono frutto del lavoro del quinquennio precedente aggiunge Tombolillo - Il 90% dei finanziamenti per la sistemazione delle scuole viene dal governo Renzi sotto la mia gestione amministrativa». Promette inoltre che si impegnerà affinché i prodott ortofrutticoli e caseari vengano esportati all'estero. Per quanto riguarda Quartaccio attenzione puntata alla ristrutturazione della cantoniera, al parcheggio tra scuola media ed elementare. In agenda anche il restyling di Cotarda. «Ribadisco la mia avversità totale e feroce agli impianti nocivi ha ribadito Quelli che non sono a norma vanno chiusi. Apprezzo l'impegno dei comitati». Infine conferma l'impegno per strade rurali ed acqua potabile in campagna. «Occorre parlare di città reale e non ideale» .

Ebe Pierini

