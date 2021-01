PONTINIA

Eligio Tombolillo ha annunciato la sua ricandidatura a sindaco di Pontinia per le elezioni comunali 2021. L'ufficialità, arrivata ieri pomeriggio, era nell'aria soprattutto dopo la frattura con la maggioranza del sindaco Carlo Medici, in corsa per la conferma.«È con rinnovata energia che ho ritenuto opportuno ripresentare la mia candidatura, sollecitato da giovani, cittadini, imprenditori e associazioni del territorio che mi hanno portato alla convinzione di scendere nuovamente in campo per il bene della comunità di Pontinia» ha dichiarato. Medico e personaggio politico molto apprezzato, Tombolillo per quattro volte sindaco di Pontinia, presenta un nuovo progetto che, come ha sottolineato in una lettera aperta ai suoi concittadini è «nato nella mente di un gruppo di giovani, costituitosi nel Comitato Pontinia 2021».

«Il mio intento specifica - è una lista civica aperta a tutte le forze politiche, economiche e culturali, così da poter rappresentare tutto il tessuto sociale del paese e le diverse esigenze dei cittadini». «Il mio sarà un impegno costante e infaticabile e sarò vicino al territorio e alla mia gente, paziente ascoltatore, com'è nella mia natura e mi dedicherò a cercare di risolvere i problemi dei cittadini, ponendo particolare attenzione all'aspetto della vita sociale e culturale e della crescita economica con la massima trasparenza».

Un progetto che sarà ben definito nei prossimi mesi e che vede tra i punti chiave temi cari a Tombolillo, quali la tutela ambientale del territorio, la valorizzazione della filiera agroalimentare, l'impegno verso i giovani e le fasce più deboli della popolazione e, in particolare, la protezione tramite progetti mirati per la terza età e tutta quella che è la sua dimensione sociale e sanitaria. Il programma, inoltre, darà particolare attenzione a tutte le eventuali opportunità che offrirà il Recovery Plan. «Solo con l'unione di tutte le forze migliori della nostra comunità sottolinea - si potrà combattere tenacemente la pesante crisi e la difficile situazione creata dal virus Covid-19».

Serena Nogarotto

