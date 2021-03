21 Marzo 2021

L'INDAGINE

Tombe realizzate in assenza di qualsiasi autorizzazione. Quella, al limite, arrivava dopo. Ma anche spostamento di salme che il custode disponeva come nulla fosse, sempre dietro pagamento.

Nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario - che martedì interrogherà l'ex custode Fausto Castaldi e l'ex funzionario del Comune Maurizio Panfilio - si ricostruisce un sistema illecito e remunerativo.

Dalle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Latina sono ricostruiti passaggi di denaro per almeno 64.000 euro, ma si presume che il giro d'affari fosse molto più vasto. Ieri è stato eseguito il sequestro di loculi e tombe assegnati irregolarmente.

LE DETERMINE

C'è una tomba che gli investigatori fotografano mentre è in costruzione, quando l'indagine è appena agli inizi. Siamo ad aprile di due anni fa, il custode ha individuato il posto e fatto svolgere i lavori. L'arrivo dei carabinieri forse fa scattare il campanello d'allarme, così tra maggio e giugno vengono emesse due determine dirigenziali, una di localizzazione e una di concessione dell'area ma «la struttura è priva di ogni progetto e permesso di costruzione».

I MURATORI

C'è una salma da traslare, ovviamente con le sole regole di Castaldi. Ci vogliono 6.750 euro, il privato va a pagare e chiede 250 euro di sconto. La risposta è inequivocabile: «Tu a me li deve dare i 250 ma sono per i muratori, quelli che fanno - si apprende dalle intercettazioni - chiappano il morto, lo mettono nel furgone, lo portano lì, fanno il cemento e lo chiudono». E alla donna che chiede la ricevuta? «Non te sta a preoccupa' ce sto qua io signo'». Una garanzia, insomma.

E se qualcuno mostrava dubi? «A me non me frega un c... ho finito il cemento, se non lo vuole lo vendo a un altro». I soldi? Rigorosamente in contanti, «i bocchi cash, come ti do i loculi me li devi pagare», al punto che un committente fa più prelievi in banca per poterlo accontentare. Anche qui, inutile chiedere ricevute: «Che ti devo firmare? T'ho dato una tomba...»

LE AGENZIE

Nelle intercettazioni viene confermato come i titolari delle pompe funebri fossero a conoscenza di quello che accadeva. Gianni Cerilli - che ora è ristretto ai domiciliari - parla con un altro imprenditore e afferma: «Purtroppo chi comanda è lui lì dentro, se ci andiamo a mettere contro di lui è un macello per noi agenzie»

Che svolgono servizi al posto della Spl, la società partecipata del Comune che doveva effettuare i lavori al cimitero e invece era sistematicamente estromessa.

Intanto l'associazione Codici di Latina annuncia che si costituirà parte civile.

Giovanni Del Giaccio

