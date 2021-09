Sabato 11 Settembre 2021, 05:01

IL VERTICE

E' pronto il piano operativo per il rientro a scuola, il cui avvio ufficiale, salvo le decisione autonome dei singoli istituti, è previsto per lunedì 13. Le linee sono quelle del piano precedente, relativo all'anno scolastico 2020-2021, il primo effettivo ai tempi della pandemia. Ci sono poi alcune importanti novità che, come già sottolineato nel corso delle precedenti riunioni svolte in prefettura, riguardano principalmente i trasporti, che viaggeranno all'80% della capienza. I principali punti del nuovo piano licenziato dalla prefettura in accordo con Asl e ufficio scolastico regionale e trasmesso a tutti i sindaci della provincia, riguardano dunque i controlli sui mezzi pubblici, regionali e locali per il rispetto delle presenze a bordo e un potenziamento delle corse garantito dalla Regione. Sono poi previste attività di monitoraggio in funzione anti assembramento da parte delle polizie locali in prossimità delle fermate dei mezzi ma anche nelle scuole, in orari di entrata e uscita. Il controllo del Green pass per il personale scolastico sarà invece organizzato in base alle direttive dell'ufficio scolastico e comunque demandato all'organizzazione dei singoli istituti. La vera novità rispetto al passato è invece rappresentata dallo screening con test salivari sugli studenti di tutta la provincia. Un monitoraggio a tappeto che, nel corso dell'anno, non lascerà scoperto nessun comune pontino e che sta organizzando l'azienda sanitaria. Si parte il 15 settembre con i test previsti dalla normativa del Governo nazionale.

Le prime tre scuole selezionate saranno La Volta di Aprilia, il Gramsci di Aprilia e il Garibaldi di Fondi. Ma altre scuole sentinella sono state individuate dalla Asl anche per la somministrazione di ulteriori test previsti dalla Regione Lazio. In questo caso ci sarà una rotazione che toccherà tutti i maggiori istituti del territorio.

Intanto l'azienda sanitaria sta ultimando la formazione dei docenti individuati da ciascuna scuola come referenti covid, con i quali si aprirà un canale diretto di comunicazione con l'obiettivo di approntare interventi tempestivi in caso di positività nelle classi. Quanto alla situazione attuale delle infezioni da covid, sono stati 36 nelle ultime 24 ore i nuovi positivi individuati su 356 test. Un terzo dei contagi, 12 per la precisione, sono concentrati nella città di Aprilia. Altri otto casi riguardano Latina, cinque Lenola (relativi alla casa di riposo per anziani).

Laura Pesino

