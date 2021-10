Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:02

LA CAMPAGNA

Per fronteggiare la nuova stagione della campagna vaccinale anti-Covid, caratterizzata dalle somministrazioni di terze dosi, la Asl di Latina cerca medici da arruolare con procedura d'urgenza e incarico temporaneo. Nella precedente fase, l'azienda sanitaria si era avvalsa perlopiù dell'impiego di neo laureati per il ruolo di vaccinatori, conformemente alle disposizioni del Governo in tema Covid. Ma gli stessi oggi stanno lasciando le linee vaccinali per tornare agli studi e alle formazioni specialistiche. Ieri la dottoressa Silvia Cavalli, direttore generale della Asl di Latina, ha emesso un avviso pubblico per una manifestazione d'interesse, rivolta a medici specializzati, specializzandi iscritti al penultimo o ultimo anno, medici abilitati e iscritti all'ordine professionale e medici in pensione, per conferimento di incarichi temporanei, con immediata disponibilità, per attività da svolgere nell'ambito della campagna vaccinale anti-Covid. Scaglionate le scadenze per la presentazione delle domande. I termini sono infatti fissati in tre date, entro il primo novembre, entro il 16 novembre ed entro il 31 dicembre. Il primo obiettivo è quello di stilare una graduatoria da cui attingere per la costituzione di un rapporto di lavoro temporaneo, autonomo libero-professionale, senza che ciò possa determinare il sorgere di un obbligo di assunzione o altra condizione giuridica in capo al soggetto interessato. Fissati i compensi nelle seguenti misure a tariffe orarie: per gli specialisti e professionisti in quiescenza 60 euro onnicomprensivi; per gli specializzandi 24,51, comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Ente; per i medici abilitati 40 euro omnicomprensivi. La graduatoria verrà formata secondo un criterio cronologico di arrivo delle domande, entro le tre date di scadenza. Il numero degli incarichi da conferire e la sede delle attività vaccinali saranno individuati dalla direzione sanitaria, secondo le esigenze dell'amministrazione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito on line della Asl di Latina. L'avviso pubblico si trova nella home page. Scaricabile anche il modulo per la presentazione della domanda.

