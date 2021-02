© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CAUSALa Corte d'Appello di Roma si pronuncerà il prossimo giugno in merito alla disputa tra il Comune di San Felice Circeo e quello di Sabaudia rispetto ai terreni della frazione di Molella. Una vicenda che si trascina ormai da moltissimi anni.Nel 2003 infatti il Comune di San Felice Circeo intentò una causa contro quello di Sabaudia per veder riconosciuta la proprietà dei terreni di Molella, Palazzo, Mezzomonte e Bagnara in quanto patrimonio dell'ente. Si sono susseguiti due gradi di giudizio favorevoli a Sabaudia. La Cassazione però, nel 2018, ha riaperto la questione. Il regio decreto del 1933 con il quale venne istituito il Comune di Sabaudia assegnò alla città pontina alcuni territori di San Felice Circeo non attribuendone però la proprietà che rimane in capo a San Felice Circeo in quanto non venne previsto nessun ristoro economico. Nelle more della sentenza, il prossimo 16 febbraio, i sindaci di Sabaudia e San Felice Circeo, Giada Gervasi e Giuseppe Schiboni, si incontreranno per un confronto sul percorso già intrapreso e finalizzato a giungere alla risoluzione dell'annosa vicenda delle alienazioni dei terreni della frazione di Molella, e in particolare per definire un protocollo d'intesa tra i due enti. «L'amministrazione comunale ha già da tempo attivato un dialogo propositivo con le altre istituzioni interessate al fine di dare risposte certe ai cittadini nelle more di un procedimento giudiziario pendente, anche attraverso il coinvolgimento dei residenti e dei comitati locali di Molella e Mezzomonte, ricevuti nel mese di gennaio alla presenza dei consiglieri Enrico Veglianti e Luciano Magnanti» chiarisce il Comune di Sabaudia. Sono una cinquantina le pratiche aperte di cittadini che vogliono acquistare quei terreni dal Comune di Sabaudia ma che, ovviamente, data la situazione, vivono una condizione di incertezza. Proprio per questo i due Comuni si accorderanno provvisoriamente. Sabaudia, titolare sulla carta dei terreni li potrà vendere con il beneplacito di San Felice Circeo. Le somme ricavate non verranno però utilizzate dall'ente che le accantonerà per versarle al Circeo qualora la Corte d'Appello dovesse decidere per il ristoro economico dell'altro Comune del cui patrimonio fanno parte. Spetterà ai giudici infatti stabilire i criteri di ripartizione e di compensazione. Il Comune di San Felice Circeo potrà chiedere anche il pregresso. «Ci ha spinti a cercare di trovare una soluzione condivisa la volontà di fare in modo che i cittadini si sentano meno timorosi e confusi nell'affrontare questa situazione» conclude il sindaco di San Felice Circeo, Giuseppe Schiboni.Ebe Pierini