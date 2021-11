Giovedì 4 Novembre 2021, 05:01

Tentano di occupare un appartamento Ater all'interno di un complesso di residenza popolare, ma vengono fermati dalle forze dell'ordine e allontanati. È successo nella mattinata di ieri in via Pietro Nenni, all'interno di una palazzina, nel popolare quartiere San Valentino, quartiere sorto negli anni 70, legato alla Legge 167 in materia abitativa per la realizzazione di strutture destinate a nuclei familiari bisognosi regolarizzato dall'assegnazione per graduatoria.

«Non c'è mai stata la volontà di voler risolvere il problema spiega Giuseppe Cimmino portavoce del comitato di quartiere, sempre attento alle tematiche sociali legate al fabbisogno abitativo ci sono degli appartamenti chiusi da anni, e nonostante si siano susseguite diverse amministrazioni, non si è mai arrivati ad una soluzione concreta». Immobili non assegnati per delle carenze burocratiche legate alla sicurezza della struttura. «Appartamenti chiusi e famiglie che aspettano in graduatoria da più di vent'anni. Capiamo che non ci sono i soldi per poterli ristrutturare e che vanno consegnati in regola, ma perché non propongono agli aventi diritto la disponibilità ad anticipare la spesa per l'esecuzione dei lavori? L'inquilino potrebbe farsi carico della spesa e magari l'Ater potrebbe riconoscergli un rimborso dell'importo investito rateizzando la spesa con uno sconto sul canone d'affitto».

Una proposta che metterebbe a disposizione della graduatoria nuove strutture per garantire un tetto alle tante famiglie in attesa da diversi anni. «Sarebbe importante fare un censimento degli immobili disponibili, certo l'abusivo, avendo occupato ha perso il diritto, ma tra queste persone tutti hanno bisogno della casa. Il fenomeno deve essere monitorato e va individuata la soluzione del problema, così che molte criticità verrebbero risolte, frenando chi, alla fine, come unica soluzione ha l'occupazione abusiva». Oltre l'emergenza abitativa oggi è necessario trovare anche nuovi terreni dove realizzare nuove case popolari. «Tramite la Regione Lazio propongono dal Comitato di quartiere - si dovrebbe far in modo, che gli appartamenti vengano acquistati, per avere nuove risorse economiche da investire nella realizzazione di altre case, soldi che vista la situazione attuale potrebbero essere utilizzati anche per ristrutturare gli appartamenti chiusi e non a norma».

