Domenica 13 Febbraio 2022, 10:52

Mattinata drammatica, ieri, all'ospedale Fiorini: un paziente è morto mentre cercava di sfuggire al ricovero. Si è allontanato dal reparto, è riuscito a portarsi all'esterno, poi è crollato in terra proprio poco prima di arrivare ad oltrepassare la cinta perimetrale della struttura. Momenti di tensione, un intervento disperato dei sanitari, infine l'amara constatazione: non c'era più nulla da fare, l'uomo è spirato per un infarto fulminante. A perdere la vita Giulio D.P., un 44enne del posto non nuovo a tentativi di fuga dal Fiorini. L'ultimo, appena la notte precedente al decesso. Nel nosocomio era stato ricoverato mercoledì per delle condizioni di salute alquanto precarie: affetto da obesità, soffriva di diverse patologie. Eppure, in ospedale non voleva rimanerci. Né questa volta, né a quanto pare nelle occasioni precedenti, considerando che in tal senso agli atti ci sarebbero diverse segnalazioni fatte alle forze dell'ordine dal personale ospedaliero e dalle guardie giurate del servizio di vigilanza, sempre perché provava a dileguarsi.

La fuga risultatagli fatale è avvenuta intorno alle 10.30. Come accennato, il 44enne ci aveva già provato qualche ora prima, in nottata, venendo come altre volte fermato in extremis. Con la luce del giorno è arrivata la tragica replica, iniziata abbandonando il reparto di Ortopedia, in cui era stato trasferito da quello di Medicina dopo la recente riorganizzazione di necessità disposta dall'Asl per arginare i contagi da Covid. Nonostante i numerosi presenti, il paziente è riuscito a lasciarsi alle spalle la propria camera, transitando per corridoi e scalinate fino quando non ha superato la porta d'ingresso per avviarsi verso il parcheggio e, quindi, procedere in direzione dell'uscita affacciata su via Firenze. È in quei momenti che si è consumata la disgrazia. Secondo le ricostruzioni, a una manciata di metri da quella che nelle sue convinzioni era una fuga per la libertà, l'uomo è caduto in terra privo di sensi. Scattato l'allarme, i medici hanno provato a salvarlo in ogni modo, praticandogli a più riprese massaggi cardiaci e defibrillazione. Manovre protrattesi per circa mezz'ora, senza che le funzioni vitali dello sfortunato 44enne riuscissero ad essere ripristinate. Alla fine, non è rimasto che constatarne il decesso. Per ricostruire le fasi dell'accaduto e informare l'autorità giudiziaria, al Fiorini sono intervenuti i carabinieri della Compagnia e gli agenti della polizia locale. A margine, espletate le formalità di rito, la salma è stata subito restituita ai famigliari per permettere l'organizzazione delle esequie.



