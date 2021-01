IL CASO

Pomeriggio di tensione in piazza Santa Maria Goretti, nel capoluogo. Una donna ha dato in escandescenza iniziando a urlare e importunare i passanti che hanno chiamato le forze dell'ordine. È stato necessario l'intervento dell'ambulanza dell'Ares 118 con il personale che ha dovuto faticare non poco per cercare di riportare alla ragione la donna, nota per problemi di tossicodipendenza.

Sono stati momenti difficili - come in qualche occasione era già avvenuto nella stessa piazza - con le persone che si trovavano nei giardini particolarmente impaurite. La donna si era scagliata inizialmente nei confronti, sembra, di un suo fornitore di droga. Pare che fossero nate delle divergenze o sulle dosi da prendere o su un mancato pagamento. Considerato che non aveva avuto soddisfazione ha iniziato a prendersela con chi le si parava davanti. A quel punto c'è chi ha chiamato il soccorso pubblico, ma la donna ha provato ad allontanarsi continuando a minacciare chiunque fosse sulla sua strada. All'arrivo del personale dell'Ares 118 ha provato a scagliarsi anche contro gli operatori dell'ambulanza, rei di volerla portare in ospedale. Alla fine - grazie proprio alla mediazione dei componenti dell'equipaggio la donna si è placata ed è stata accompagnata in pronto soccorso alla clinica Città di Aprilia.

In questo periodo, infatti, il Santa Maria Goretti è destinato a pazienti Covid o per i quali ci sono patologie tempo dipendenti come infarti o ictus.

Purtroppo la piazza a ridosso del centro cittadino continua a essere una di quelle più difficili da tenere sotto controllo e le discussioni tra personaggi che vivono marginalità sociali sono all'ordine del giorno. In passato un comitato di cittadini aveva espresso le sue preoccupazioni e c'erano stati degli interventi che adesso si rendono nuovamente necessari.

