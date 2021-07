Sabato 24 Luglio 2021, 05:01

Purtroppo il caldo toglie la voglia di studiare e così qualcuno talvolta pensa di risolvere il problema, trovando una scorciatoia con l'inganno. Un 38enne di Priverno è stato denunciato dai carabinieri di Borgo Sabotino ed è stato accusato di truffa. L'uomo infatti stava facendo l'esame per la patente di guida nei locali della motorizzazione civile di Latina, quando è stato sorpreso con l'auricolare nell'orecchio mentre si svolgeva la prova teorica. In pratica l'uomo stava cercando di farsi suggerire da qualcuno le risposte ai quiz per avere la certezza di superare l'esame. A sorprenderlo sono stati gli esaminatori della motorizzazione, che hanno chiamato i carabinieri. L'auricolare e il cellulare sono stati sottoposti a sequestro, il 38enne è a piede libero e la prova d'esame è stata immediatamente annullata. Insomma all'uomo di Priverno non è andata meglio rispetto ai tre stranieri che, scoperti anche loro (appena tre giorni fa) sempre durante la prova d'esame alla motorizzazione con gli auricolari bluetooth nell'orecchio per farsi suggerire le risposte, sono scappati in fretta e furia cercando di far perdere le proprie tracce; però non ci sono riusciti e - in quel caso dalla polizia sono stati rintracciati e denunciati.

Nella notte tra ieri e giovedì, invece, due uomini sono stati arrestati: un 24enne e un 36enne avevano cercato di rubare un motorino, dopo averne forzato il bloccasterzo. Arrestato anche il 45enne che a Cori, giovedì pomeriggio, era uscito di casa imbracciando la doppietta (regolarmente detenuta) del padre 79enne con tanto di munizioni. I due avevano litigato e il figlio si era allontanato dall'abitazione, scomparendo per alcune ore. Subito erano scattate le ricerche i paese da parte di carabinieri, polizia e protezione civile, perché in passato il 45enne aveva minacciato di uccidersi.

