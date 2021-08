Venerdì 13 Agosto 2021, 05:01

Il Comune di Latina impegna 2milioni e 270mila euro per le agevolazioni della Tariffa Rifiuti (TaRi) 2021. In particolare, sarà riconosciuto un bonus alle utenze domestiche economicamente svantaggiate, previa presentazione di una apposita istanza; potranno accedere al bonus le famiglie con Isee inferiore ai 15mila euro, o inferiore a 20mila euro se con 4 figli a carico. Per le associazioni del terzo settore, sono previsti fino a 50mila euro di riduzione o totale esenzione. Infine, più di 1,5 milioni di euro sono destinati alle utenze non domestiche, con una serie di riduzioni della parte variabile della tariffa, calcolate in relazione al numer odi giorni di chiusura provocati dalla pandemia. Nello specifico, ci sarà una riduzione del 20%, se la chiusura dell'attività è stata compresa tra 15 e 30 giorni; del 35% con chiusura da 31 a 60 giorni; del 60%, se chiusi da 61 a 120 giorni; del 70% se chiusi da 121 a 180 giorni; riduzione dell'80% se chiusi per più di 180 giorni. Per gli alberghi, si conteranno i giorni zona rossa o arancione. Secondo l'assessore al Bilancio e Tributi, Gianmarco Proietti, «famiglie e imprese sono i soggetti più colpiti dalla crisi: questo provvedimento è la dimostrazione di come l'amministrazione sia sempre presente a sostegno dei più deboli».

