13 Aprile 2021

L'INDAGINE

Un aumento del 2,3% tra il 2018 e il 2019 e del 13,4% tra il 2015 e il 2019. È la fotografia dell'incremento della Tariffa Rifiuti (TaRi) a Latina, secondo la Uil, che ha svolto un esame su tutto il territorio nazionale.

LA FAMIGLIA TIPO

Il sindacato ha preso in esame un dato particolare: una famiglia di 4 persone che vive in un appartamento di 80 metri quadri (appartamento un po' stretto, per quattro persone, ma lo studio ha preso questo in esame) con un reddito Isee di 25mila euro. In base a questi dati, a Latina, si pagavano 319,59 euro nel 2015; 358,73 euro nel 2016; 361,66 euro nel 2017; 354,06 euro nel 2018; 362,32 euro nel 2019. Questo, secondo quanto riporta la Uil. Ma appaiono delle lievi discrepanze, facendo un rapido calcolo. Prendiamo ad esempio il 2018, in cui la famiglia avrebbe pagato, appunto, 354,06 euro. Non prendendo in considerazioni le varie agevolazioni, in base alla delibera di Consiglio che approvò l'articolazione tariffaria, si pagavano 1,483 euro (arrotondati al terzo decimale) al metro quadro, che, moltiplicati per 80 metri quadri, danno 118,64 euro, cui sommare la quota variabile per la famiglia di 4 membri, che era pari a 218,526 euro. Il totale della bolletta sarebbe quindi 337,166 euro, cui aggiungere il 5% di addizionale provinciale, per un totale di 354,018 euro.

IL CONFRONTO REGIONALE

Nel Lazio, esaminando la differenza 2018-19, la situazione è composita: a Roma è rimasta identica; a Viterbo, è aumentata del 10,5%, mentre a Frosinone è diminuita del 13,2% e a Rieti è calata del 3,3%. Relativamente ai periodi, per quanto concerne 2015, 2016 e 2017, nel capoluogo pontino era ancora attiva la Latina Ambiente, mentre dal gennaio 2018 la gestione dei rifiuti è stata presa in carico dall'allora neonata Azienda per i beni comuni.

IL CONFRONTO

È bene precisare anche che lo studio prende in esame le bollette TaRi fino al 2019, e non arriva quindi fino al 2020. Per il 2021, il Pef è tuttora al vaglio delle commissioni (doveva essere esaminato ieri, ma tornerà oggi in seduta) e l'articolazione tariffaria, ovvero quanto si pagherà in bolletta TaRi, seguirà successivamente. L'articolazione tariffaria indica quanto debbano pagare utenze domestiche o non domestiche (se si voglia pesare più sulle une o più sulle altre) e tra queste ultime, quanto debbano pesare determinate attività piuttosto che altre.

GLI ULTIMI DATI

Ma quanto si è pagato nel 2020? Prendiamo proprio l'esempio dello studio Uil: una famiglia di 4 componenti in un appartamento di 80 metri quadri. Nel 2020, per le utenze domestiche, la quota fissa per quattro componenti è pari a 1,058 euro al metro quadro, ovvero 84,64 euro, cui va sommata la quota variabile, che per quattro persone è di 285,20 euro. La bolletta è quindi un totale di 369,84 euro, cui aggiungere il 5%, ovvero 388,332 euro. Lo studio della Uil pone una bolletta totale di 362,32 euro nel 2019, quindi l'aumento, tra il 2019 e il 2020 (e a questo punto anche del 2021, essendo il Pef uguale, ma bisognerà vedere se non muterà l'articolazione tariffaria) sarebbe di circa 26,012 euro, con un aumento di circa il 7%. Dal 2015 a oggi, ovvero dai 319,59 euro (dati Uil) ai 388,332 euro (dati calcolati) del 2020, l'aumento sarebbe quindi di 68,742 euro, pari a quasi il 20%..

