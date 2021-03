17 Marzo 2021

Un mese fa la tragedia in pieno centro a Formia, con la morte del 17enne Romeo Bondanese, assassinato con una coltellata che gli recise l'arteria femorale. Ieri pomeriggio in tanti hanno ricordato il giovane studente formiano durante la messa in suffragio celebrata nella chiesa di San Giovanni Bosco. Una cerimonia struggente, con i genitori Domenico e Civita e il fratello Francesco seduti in prima fila, e poi gli altri congiunti e negli altri banchi i tanti coetanei che in queste quattro settimane hanno riempito di fiori e di testimonianze d'affetto la terrazza in via Vitruvio sulla quale Romeo ha trascorso gli ultimi istanti di vita. Toccanti e piene d'amore le parole pronunciate, durante l'omelia, dal parroco don Mariano Salpinone: «Di questo giorno, dolore e gratitudine che porta a saper chiedere scusa». E in questo clima di dolore non è mancato il saluto dello zio di Romeo, l'avvocato Salvatore Orsini: «Caro amore mio, ti chiedo scusa se ti ho sempre considerato un bambino, ma per me eri e rimarrai sempre baby rom. Ci mancherà tanto questo ragazzo gioioso che sapeva dispensare sorrisi». E su facebook ha rivolto anche un appello per le scritte, alcune anche forti contro lo Stato, apparse sui muri della città. «Mi rivolgo a tutti gli amici che hanno voluto bene a Romeo - ha ribadito Orsini - per dire loro che scrivere il suo nome o altre frasi sui muri delle case o dei luoghi pubblici di Formia non è il modo corretto per tenere viva la sua memoria o per comunicare il loro amore. Voglio che voi sappiate che la vostra tristezza è la nostra, che il vostro dolore è il nostro ed anche la vostra amarezza per le decisioni giudiziarie che sono conseguite alla sua tragica scomparsa è la nostra ma, come famiglia e come cittadini formiani, vi preghiamo di smettere con questi comportamenti che somigliano, in molti casi, ad atti di vandalismo e non onorano la memoria di Romeo».

«Bella l'idea di una targa, a me piace ancora di più quella di piantare un albero - ha aggiunto sul suo profilo l'ex sindaco Paola Villa - Però quanta tristezza andando in giro per la città e vederla deturpata da tante scritte. E di nuovo è la famiglia che ci dà una lezione e chiede a tutti di rispettare la città, il decoro, i muri, la darsena, le scalette, i vicoletti di via Abate Tosti».

Andrea Gionti

