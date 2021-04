1 Aprile 2021

IL CASO

Ci sono cento bambini in età evolutiva affetti da ritardi psicomotori o da particolari forme di autismo e persone anziane con sclerosi multipla che da tre mesi sono a casa, impossibilitati a seguire le terapie di riabilitazione, particolarmente importanti dal punto di vista della continuità nel caso di queste patologie. Tutto per un problema di risorse finanziarie insufficienti che ha costretto i titolari del centro di riabilitazione Erre D di Latina a sospendere poco prima di Natale le terapie per 100 dei circa 300 pazienti che vengono seguiti presso la struttura di via dei Piceni. Il centro, che ha una capacità di 300 trattamenti giornalieri, non dispone però di un budget adeguato a soddisfare tale richiesta e a coprire tutte le spese. Così alcuni corsi sono stati chiusi e da allora i pazienti sono fermi: il criterio utilizzato nella scelta è stato quello di lasciare a casa coloro che presentano situazioni meno gravi oppure quelli che hanno quasi ultimato il percorso terapeutico, l'unica scelta possibile ma resta il fatto che questa interruzione prolungata delle terapie produce danni e in qualche modo cancella i passi avanti fatti dai pazienti in precedenza.

«La Erre D è convenzionata con il servizio sanitario nazionale ma Asl e Regione spiega il dottor Vincenzo Pagano, direttore del centro non ci hanno corrisposto il budget necessario parametrato a 300 posti vale a dire 3 milioni e 560mila euro ma a oggi abbiamo ricevuto soltanto un milione e mezzo di euro, cifra assolutamente insufficiente: per anni abbiamo coperto quello che mancava, lavorando in extra budget, ma adesso non riusciamo più e siamo stati costretti a ridurre il numero dei pazienti e anche a ridurre il personale di quindici unità e per coloro che sono rimasti ridurre le ore di lavoro. Tra l'altro contando su quegli stanziamenti conclude abbiamo fatturato tutte le prestazioni pagando dunque le tasse».

IL DRAMMA DELLE FAMIGLIE

Una situazione drammatica per le famiglie delle persone assistite che a febbraio hanno anche chiamato gli inviati di Striscia la notizia per denunciare la situazione ma nonostante il servizio andato in onda in televisione non ci sono stati risultati. «Avere interrotto le terapie racconta O.D., mamma di uno dei bambini che frequentava il centro Erre D 5 giorni la settimana e che da dicembre non sta più seguendo il percorso terapeutico ha avuto delle conseguenze gravi sullo stato di mio figlio e di altri utenti della struttura». Le misure anti Covid non fanno che peggiorare lo stato psicologico sia dei bambini che delle persone anziane affette da particolari patologie e nessuno di loro vuole rivolgersi ad altri centri dopo tanti anni trascorsi lì. Adesso la speranza è che la Regione provveda a stanziare quanto necessario, coprendo anche il pregresso, per consentire ai titolari del centro di far ripartire le terapie anche per coloro che negli ultimi mesi sono stati costretti a farne a meno. «Speriamo che si provveda velocemente sottolinea un'altra madre per il bene dei nostri figli».

Elena Ganelli

